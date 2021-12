Governo do Miranhão

Apoie o 247

“O Maranhão faz tudo”. Esse comentário se repetiu exaustivamente na conta do governo maranhense lá pelo Instagram no final de novembro. O alvoroço juvenil se amontoava no post que trazia um vídeo rápido juntando dois elementos, aparentemente, não-misturáveis: o herói Homem-Aranha e a vacina contra Covid-19. O resultado mostrou que pode, sim. Mais de meio milhão de pessoas viram o vídeo. Mais de 2 milhões repercutiram. Prefeituras pelo Brasil copiaram a ideia. Nascia ali um fenômeno.

O vídeo é simples – com estética própria dos memes – e usou como gancho a febre dos fãs que aguardavam o filme “Homem-Aranha: Sem volta para casa”. A película tem como boato a união de três versões do herói na mesma história. Três miranhas... três doses da vacina... Pimba! A mensagem viralizou.

Aliás, o apelido “miranha” também foi um pulo do gato usado pelo Governo do Maranhão para se referir à identidade secreta do personagem Peter Parker. A juventude adora chamá-lo assim. É o jeitinho brasileiro.

O miranha no Maranhão (perdoe o cacófato) mostrou que falar de vacinação através do poder público não precisa ser enfadonho, quadrado e linear. O arroz com feijão da Comunicação pública vai continuar existindo, mas incluir ousadia numa conjuntura cada vez mais negacionista é extremamente necessário.

Esse sucesso da equipe digital do Governo do Maranhão também é explicado pela chegada no início do ano do atual secretário de Comunicação, Ricardo Cappelli, jornalista com visão arrojada e corajosa. É a junção de fatores extremamente importantes.

Entender o diálogo e conectividade com diferentes públicos, como a geração Z, é decisivo para que políticos e Estado consigam levar adiante as mensagens de suas políticas públicas. Ter um olhar mais sensível e captar o timming faz toda diferença. Ainda mais em tempos de Bolsonaro.

É o que a equipe digital da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio também tem feito com maestria. Num passeio pelas redes deles se avista o clássico Zé Gotinha como um tiktoker num baile divertido entre coreografias e mensagens rápidas de vacinação e normas sanitárias. Isso tudo, óbvio, com o maravilhoso molho desse caldo que é a internet brasileira e algumas mentes brilhantes por trás de tudo.

O bolsonarismo pode até atentar contra o avanço da vacinação no país, mas existe muita gente boa por aí lutando para que dê certo. 2022 provará isso.

