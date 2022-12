Apoie o 247

Lula indicou até agora 21 ministros, 15 homens e destes, só um preto, na secretaria de Direitos Humanos. La onde a coisa pega, na fazenda, Hadad já nomeou seu primeiro escalão. O ministro mais ligado ao presidente preferiu 100% de homens brancos nas principais posições, a espinha dorsal do ministério. Apenas uma mulher foi designada para cargo relevante, pero no Dorsal, na PGFN, nomeação em acordo com a PGR.

Não é fácil compor um ministério e muito menos a equipe econômica. As pessoas têm que ser excelentes tecnicamente e de enorme confiança pessoal. Afinal essas pessoas lidam com informações sigilosas, que se vazarem podem provocar crises. No passado recente houve uma denúncia que originou a operação estrela cadente da PF, mas que não achou indícios de crime. E do governo Bolsonaro há dezenas de assuntos que cheiram mal, acobertados pelo sigilo secular, mas que agora devem ser apurados.

Isso mostra que são muitos os fatores a serem ponderados para formar uma equipe.

Incluir mais pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+ e indígenas nos escalões de acesso do serviço público, parece ser um caminho eficiente. Por exemplo, a nova PGFN foi formada ocupando várias funções, desde 2006. E era a subprocuradora geral.

Mas, mesmo assim, cabe perguntar, só uma única mulher, Fernando? Bom, suponho que o ele fez o que pode e não encontrou composição melhor.

A mesma pergunta pode ser dirigida a outros ministros-homem.

No Ministério da justiça, Flavio Dino teve mais sucesso em equilibrar a equipe, incluindo mulheres em cargos relevantes. Porém só um homem preto na equipe. Ele teve problemas com dois nomes, um acusado de “lavajatismo” e outro de estar envolvido com o massacre do Carandiru. Não estou acusando ninguém, esses assuntos terão muita discussão. Alckimin, de quem gosto, falou os diabos do então “cadeiudo” Lula em 2018. Depois disse que falou porque foi enganado. Alguém perguntou para esse suposto “lavajatista” se ele reconhece ter sido enganado?

O governo Lula não está inventando a Roda, Já tivemos ministras mulheres, como Esther de Figueiredo Ferraz (a primeira ministra do Pais), Zélia Cardoso de Mello, Dorothea Werneck. O desafio do governo é garantir que essa participação não se dê em episódios, mas que seja consistente e perene. Ou então nos acostumemos com as Damares.

