Ilabantu orienta povos de territórios tradicionais de terreiros a votar no presidente Lula

O ILABANTU, entidade não governamental, dedicada ao fortalecimento institucional e político dos povos e comunidades de territórios tradicionais de matriz centro africana de terreiro, mantenedora do “Inzo Tumbansi”, Candomblé congo-angola de feição bantu, através de seu líder, Tata Nkisi Katuvanjesi(Walmir Damasceno) tem orientado as demais comunidades de Terreiros a votar no próximo dia 30 no presidenciável Luís Inácio Lula da Silva, e nos candidatos aos governos estaduais da Coligação Brasil da Esperança, encabeçada pelo Partido dos Trabalhadores como forma estratégica e pragmática para representação dos interesses das comunidades de territórios tradicionais de terreiros, bem como o da população negra no Brasil.

O Estado Democrático de Direito, fruto de um longo histórico de lutas contra o autoritarismo e arbitrariedades herdeiras do modelo colonizador, tem sofrido nos últimos anos ataques sistemáticos visando seu desmonte e consequentemente o cerceamento dos direitos fundamentais dispostos constitucionalmente. Diante desses ataques, a sociedade civil organizada, evidentemente não se mantém inerte, de forma que cotidianamente se constrói resistências e progressos democráticos, tanto nas periferias urbanas, pela classe trabalhadora negra e comunidades de territórios tradicionais de terreiros; quanto no campo, pela articulação e atuação quilombola.

Estas lutas, além de suas formas autogestionadas, também se coadunam no modelo de representação democrática indireta prevista constitucionalmente, neste sentido o apoio expresso ao ex-presidente Lula, pois vê-se de forma indubitável o alinhamento político ideológico do presidenciável junto aos interesses daqueles que Frantz Fanon denominou de “condenados da terra”.

No dia 30 de outubro, o Ilabantu conclama a todos e todas das comunidades de terreiro ou não, da população negra ou não, para por meio das urnas prosseguirmos com o amadurecimento de nossa democracia e devolver ao povo brasileiro, sua alegria, paz, vida digna e amor à vida.

