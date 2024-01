Israel não pode se esconder da Corte Internacional de Justiça

Apoie o 247

Publicado em Common Dreams

É fácil ser cético sobre o estado de direito internacional. Mal a Corte Internacional de Justiça (CIJ) concluiu que Israel está plausivelmente cometendo genocídio contra o povo palestino, e o Departamento de Estado dos EUA declarou: "Continuamos a acreditar que as alegações de genocídio são infundadas e observamos que a corte não fez uma constatação sobre genocídio ou pediu um cessar-fogo em sua decisão..." Os líderes israelenses declararam o caso como "ultrajante" e "antisemita". No entanto, os riscos para Israel decorrentes da decisão da CIJ e de seus desdobramentos nos próximos um ou dois anos são profundos. Se Israel rejeitar a Convenção para a Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio, coloca em risco sua posição na comunidade das nações.

É verdade que a decisão provisória da CIJ, por si só, não encerrará a guerra de Israel em Gaza ou talvez o massacre em massa do povo palestino, que já atinge 26.000 e está aumentando (com 70% de mulheres e crianças). A decisão por si só não encerrará a cumplicidade dos Estados Unidos no massacre de palestinos por Israel. Israel não poderia continuar a guerra em Gaza por mais um dia sem os EUA fornecerem munições e outro suporte militar.

No entanto, a decisão iniciou a contagem regressiva para o futuro de Israel. Se Israel continuar agindo com impunidade e se encontrar declarado genocida na decisão final da CIJ, Israel se tornará um estado pária. Os jovens americanos, em particular, vão retirar o apoio dos EUA a Israel. Israel ficará completamente sozinho, condenado pelo mundo.

A maioria dos 193 governos nas Nações Unidas já desaprova o comportamento de Israel. Muitos veem um país que ocupou os territórios vizinhos da Palestina por 57 anos (desde a guerra de 1967), que desprezou e deixou de agir em dezenas de votos do Conselho de Segurança da ONU e da Assembleia Geral da ONU, e que se instalou ilegal e flagrantemente com mais de 700.000 israelenses nos territórios ocupados.

A maioria dos estados membros da ONU ouve claramente as expressões de ódio visceral de muitos líderes israelenses contra o povo da Palestina. Por exemplo, a declaração do presidente israelense Herzog culpando todo o povo de Gaza, conforme citado pela CIJ; e entendem claramente a intenção do governo israelense atual de ocupar a Palestina e governar sobre os 7 milhões de muçulmanos e cristãos palestinos que vivem em Israel e na Palestina hoje. A África do Sul trouxe o caso da CIJ contra Israel em parte porque reconhece o governo de apartheid assassino quando o vê e vê o governo de apartheid na dominação contínua de Israel sobre o povo palestino.

Israel, até agora, não foi dissuadido pela opinião global por causa de suas armas nucleares, seu zelo messiânico e, o mais importante, pelo apoio militar, financeiro e público dos Estados Unidos, incluindo seus votos no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral da ONU. Além disso, os EUA e Israel agiram com a crença de que a oferta de dinheiro e sistemas de armas americanos para as nações árabes os induziria a virar as costas para o povo palestino. Israel e os EUA agem com uma arrogância suprema, acreditando que a força militar faz o certo e que o dinheiro fala. Sim, Israel também age com medo dos palestinos, mas esse é o medo avassalador e grosseiramente injustificado do subjugado, do conquistado e do deslocado. Ao reconhecer e fazer as pazes com um estado independente da Palestina, Israel removeria o ódio e a humilhação que alimentam o apoio ao Hamas e, assim, diminuiria as ameaças que levam aos próprios medos de Israel.

Os israelenses devem entender que os EUA não podem - e não vão - salvar Israel a longo prazo. Não o fará mais do que a América "salvou" o Vietnã do Sul; o Irã após o golpe EUA-Reino Unido em 1953; o Afeganistão após 2001; o Iraque após a derrubada de Saddam Hussein pelos EUA em 2003; a Síria após a tentativa dos EUA de derrubar Bashar al-Assad em 2011; a Líbia após a derrubada da OTAN de Muammar Gaddafi em 2011; ou a Ucrânia desde o golpe liderado pelos EUA em 2014. A força militar americana é inútil ou pior para sustentar regimes que carecem de amplo apoio internacional e legitimidade. A América se cansa de cada aventura militar equivocada e segue em frente, e eventualmente fará o mesmo em relação a Israel se este se tornar um pária e um estado fora da lei.

Dinheiro e sistemas de armas dos EUA também não terão sucesso com os vizinhos árabes. Os EUA estão no final de sua generosidade financeira. A dívida pública dos EUA já é de 122,9% do PIB e está aumentando rapidamente. Não há consenso em Washington, D.C. sobre como estabilizar o orçamento dos EUA, mas uma coisa está clara: grande apoio a países estrangeiros não será parte do acordo. O corte de financiamento dos EUA para a Ucrânia, apesar do intenso lobby do poderoso complexo militar-industrial, é um exemplo vívido disso. Mesmo o acesso a sistemas de armas avançadas dos EUA não persuadirá as nações árabes a abandonar a causa de um estado palestino. De qualquer forma, sistemas de armas avançados russos, iranianos, norte-coreanos, chineses e de outros países estarão disponíveis em ofertas altamente competitivas nos próximos anos e com termos de financiamento melhores.

No momento, o público israelense apoia ardentemente a brutalidade e o massacre de Israel em Gaza. O público está tomado por uma combinação de medo avassalador, fanatismo religioso e propaganda estatal. Os israelenses acreditam amplamente que as nações árabes estão implacavelmente empenhadas em destruir Israel. Eles não viajam nos países árabes e não conhecem ou entendem as atitudes e políticas dessas sociedades vizinhas. Eles não prestam atenção às declarações de líderes árabes e islâmicos que pedem a paz com base na solução de dois estados porque a mídia mainstream israelense, como a mídia mainstream dos EUA, está sob o controle de uma propaganda estatal implacável, um patriotismo que entorpece a mente e uma beligerância incansável.

A sociedade israelense está imensamente traumatizada pelo Holocausto nazista, que permanece o fato central da modernidade e da memória de cada família judia de origem europeia em qualquer parte do mundo. Uma conclusão futura da mais alta corte do mundo de que Israel se tornou agora um perpetrador de genocídio abalará, portanto, a sociedade israelense até o cerne e romperá o contrato social de Israel com a comunidade judaica mundial. Nesse estágio muito doloroso e muito sombrio, a opinião pública israelense pode começar a reconsiderar suas suposições atuais.

Sim, apesar da decisão da CIJ, o assassinato de Israel continua, mas sob um escrutínio legal e político muito maior. Cada assassinato israelense a sangue frio, cada bombardeio de um hospital, cada destruição de uma escola ou universidade palestina, cada negação de alimentos e água para os habitantes de Gaza, será meticulosamente registrado pela excelente equipe legal da África do Sul e por institutos jurídicos altamente respeitados em todo o mundo, incluindo o Centro de Direitos Constitucionais e a Lei para a Palestina. Tudo será devidamente transmitido à CIJ.

A Palestina sobreviverá ao atual e horrível sofrimento, profundamente ferida, mas com forte apoio mundial. O futuro de Israel, por outro lado, está em jogo, pois poderia em breve encontrar-se banido pela comunidade das nações como um flagrante violador do direito internacional. Israel urgentemente precisa de líderes que abracem o direito internacional em detrimento da força militar, humildade em vez de arrogância, e a busca pela paz em vez da brutalidade. E Israel - assim como os Estados Unidos - precisa compreender a futilidade autodestrutiva de usar a força militar para negar justiça e direitos políticos ao povo palestino.

