Já pensou em ter o Bolsonaro como chefe?

Advinha quem disse essas frases:

“Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens. A quinta eu dei uma fraquejada e aí veio uma mulher ”

e aí veio uma ” “Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas . Não fazem nada . Eu acho que nem para procriador ele serve mais.”

. . Eu acho que nem para procriador ele serve mais.” “Seria incapaz de amar um filho homossexual. Não vou dar uma de hipócrita aqui: prefiro que um filho meu morra num acidente do que apareça com um bigodudo por aí. Para mim ele vai ter morrido mesmo.”

Tenho certeza que você acertou, Bolsonaro fez essas declarações (e centenas de outras), antes de ser eleito. Nenhuma novidade que ele seja um desastre como presidente. Mas e se ele fosse presidente da sua empresa, ou o seu chefe direto, já pensou o caos que seria?Temos um presidente que é um reflexo do que há de pior nos gestores e empresários (muitos dos quais ainda hoje o apoiam, declarada ou silenciosamente).Esse tipo de pensamento (dito nas frases) é mais comum do que você imagina nas rodas de conversa e nas atitudes de homens em posição de liderança. Normalmente são homens, brancos, héteros, cheios de privilégios que tratam pessoas sem privilégios como sendo inferiores. Como eles detêm dinheiro e poder, perpetuam uma cultura absolutamente tóxica. (atenção: não são todos os homens com essas características que são preconceituosos, eu, por exemplo, conheço vários que não são, incluindo eu ;-)

Mas e por que são assim?

Muitos repetem comportamentos (acham que o mundo é assim). Essas pessoas não tiveram referências positivas, seja de líderes ou pais, de como é tratar as pessoas com respeito, gentileza e generosidade. O desrespeito é o único modelo que conhecem. Triste isso.Essas pessoas, que foram criadas em uma época em que piadas preconceituosas eram ditas em horário nobre da Globo, se tiverem um pingo de humildade e consciência, irão perceber que precisam mudar.

Eles costumam dizer: "o mundo está ficando chato, na minha época não tinham essas frescuras...". Mas deveriam saber que:

“não é o mundo que está ficando chato, é você que não evoluiu”.

Também adoram usar a expressão "mi-mi-mi". Cuja melhor definição na minha opinião é:

“mi-mi-mi é a dor do outro que não dói na gente”.

Essa falta de consciência a gente “trata” com exemplos e informações (como esse artigo), mas tem um tipo de pessoa em que a mudança passa a ser bem mais difícil (talvez impossível), são os psicopatas, que com seu poder e influência perpetuam uma cultura extremamente cruel.Segundo Dow Fowler, professor emérito da Universidade de Iowa, os psicopatas têm déficit de emoções desagradáveis, como ansiedade e medo, isto é, eles não sentem intensamente essas emoções. Eles também têm falta de empatia, especialmente a empatia emocional, que é sentir o que o outro sente.Você viu alguma demonstração do presidente com os milhares de mortos? Ele minimizou até mesmo as mortes de crianças.

Da mesma forma, empresários bilionários demitiram sem dó no meio da pandemia. Alguns gestores olham pessoas como números, reclamam quando um colaborador tem que cuidar da saúde de um filho ou filha. Pressionam, fazem assédio moral.

Mas e por que eles se destacam?

Por não terem muito medo, psicopatas estão mais dispostos a correr riscos. Quem corre mais riscos tem mais chances de errar, mas estatisticamente alguns irão acertar em cheio. Esses se tornam empresários “bem sucedidos”, mas "bizarramente" nocivos. E numa sociedade que coloca dinheiro a frente das pessoas, essas pessoas se tornam modelos de gestores (leia de novo esses dois parágrafos).Essas pessoas colocam sua ambição acima de tudo e não têm escrúpulos na hora de usar os outros para ganhar vantagem.Mas será que há muitos psicopatas por aí?

Na sociedade, a incidência de psicopatia gira em torno de 1%, porém em cargos de liderança esse número é muito maior. Variando de 4% a 21%, esse último número, que foi obtido numa pesquisa com os presidentes de 261 empresas, representa uma proporção similar à encontrada nos presídios (essa informação é bem forte).

A cada post que faço sobre líderes tóxicos, recebo MUITAS mensagens com depoimentos de pessoas que estão sofrendo com chefes que não têm a menor condição de gerir alguém.

Precisamos dar luz ao tema. Mostrar para as pessoas que não têm consciência que esse é um caminho absolutamente ruim (inclusive pra elas) e não dar voz nem poder aos que mantém esse tipo de atitude.

Meu desejo é que não sejam mais tolerados comportamentos tóxicos, preconceituoso e bolsonaristas. Mas sim, comportamentos humanos, compassivos e amorosos ❤️

Ps1: O que achou do artigo? Conhece algum chefe com jeito bolsonaro de ser e pensar? Evite entrar em debates e discussões com gente assim (se for na internet, ignore ou bloqueie). Como MLK dizia, não se acaba o ódio com ódio, mas com amor.

