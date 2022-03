Jogada de mestre de Marília Arraes

"Marilia deixa o PT livre para cumprir seu acordo com o PSB, evitando assim uma disputa de espaço com outro senador de Lula", escreve Amanda Rodrigues edit

Por Amanda Rodrigues

Às vezes as discussões partidárias se esgotam. Local de disputa intensa, as instâncias de um partido por vezes obrigam membros históricos a procurar outra sigla.

Marília Arraes, neta do saudoso Miguel Arraes, que saiu do PSB também em busca de espaço, agora sai do PT para voar mais alto. Em comum nas duas mudanças de partido, a coragem do avô e o apoio incondicional ao ex-presidente Lula.

Nós aqui da terra dos observadores podemos dizer que Marília se coloca de forma inteligente na disputa pelo governo do Estado de Pernambuco. A deputada deixa o PT livre para cumprir seu acordo com o PSB indicando o senador da chapa encabeçada por Danilo Cabral, evitando assim uma disputa de espaço com outro senador de Lula.

Disputando o governo, Marília que tem o apoio de fato de Lula, pois simboliza o PT, empata nos outros quesitos com Cabral, que terá o apoio de direito, por conta da aliança já anunciada. PSB e Solidariedade são partidos golpistas. Nesse caso, ganha Marília que nunca foi a favor do golpe de 2016, diferentemente de Cabral que, agarrado a uma bandeira do Brasil, apoiou junto com o PSB o impeachment da ex-presidenta Dilma.

Ponto para Marília. Agora vamos esperar as cenas dos próximos capítulos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.