Jorge Bastos Moreno, "O Repórter do Poder", teria sido demitido por esses dias

Assista à série documental “O Repórter do Poder” sobre o jornalista

Jorge Bastos Moreno, que está na Globoplay. Ela não é apenas a linda

história de um grande jornalista negro que penetrou e esmiuçou os

poderes da República como ninguém. Ela é parte da história política do

Brasil.



Eu já era apaixonado por Moreno em vida e a série é uma daquelas

emoções que nos faz encantar por aquela figura humana, profissional e

delicada que só Jorge Bastos sabia ser. Assistam e se apaixonem pelo

homem e profissional.



Já acompanhava muito antes a trajetória profissional de Moreno, mas

foi em 1993 que nos cruzamos na avenida do CPA, em Cuiabá. Eu era

coordenador de Comunicação da prefeitura da capital mato-grossense,

então administrada por Dante de Oliveira.



O autor da emenda das Diretas, em plena campanha para o governo do

Estado, entre outras ações, resolveu homenagear o “Senhor das

Diretas”, seu grande parceiro na memorável campanha, morto exatamente

um ano antes, em 12 de outubro de 1992.



O cerimonial da prefeitura cuidou dos convidados políticos,

personalidades, artistas e lideranças nacionais, além de familiares de

Ulisses. Eu e minha equipe, liderados pelo secretário de Comunicação

Tinho Costa Marques, cuidamos do convite aos colegas jornalistas.



“Tenho duas prioridades de jornalistas de Brasília: Jorge Bastos

Morenos e Delis Ortis, que são cuiabanos. São meus convidados

especiais de Brasília”, me orientou Dante. E lá fui eu atrás de

telefones e telex (isto, telex, era o que tínhamos de mais eficaz na

época em que o fax estava engatinhando e logo seria suplantado pelo

e-mail).



Localizei Moreno, que de imediato aceitou o convite e chegou lá ainda

magro. Delis ficou nas cadeiras dedicadas às autoridades, convidados

de honra. Moreno ficou transitando pelo ambiente, em busca de

bastidores. Afinal, estavam ali políticos, personalidades e artistas

que participaram do maior movimento democrático brasileiro em plena

ditadura, que era para derrubá-la.



Poucos meses antes daquele outubro de 1993, mais exatamente em março,

se completariam dez anos do início da campanha das Diretas, cuja

emenda constitucional apresentada por Dante seria derrotada no

Congresso Nacional um ano depois.



Aquele inquieto repórter não perdeu a oportunidade.



Conversamos com mais tempo quando ele foi transmitir seus textos para

o Globo no espaço que reservamos para os repórteres em barracão

improvisado do outro lado do que é hoje a Praça Ulisses Guimarães, na

avenida da CPA, ali na entrada para o Centro Político e Administrativo

(CPA), onde ficam as sedes dos poderes de Mato Grosso.



Fui reencontrar com Moreno 20 anos depois, quando ele recebeu em sua

casa no Lago Norte (que ele dividia a permanência com outra no Rio) um

grupo de jornalistas cuiabanos e que atuaram em Mato Grosso. Nos

serviu uma deliciosa peixada cuiabana.



Estas lembranças me chegam no momento em que as Organizações Globo

estão demitindo dezenas de jornalistas, muitos deles do naipe de Jorge

Bastos Moreno. Então, assistindo à série que o tem como protagonista,

surge logo a pergunta: estaria Moreno entre os demitidos desses dias?

