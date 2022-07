Jornalistas progressistas debatem escolha sobre civilidade ou barbárie nesta eleição

Foram três dias de importantes debates, trocas de experiências e reformulação de estratégias para o jornalismo do campo progressista edit

O 7º Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais aconteceu no Cine Henfil em Maricá, no Rio de Janeiro.

O BlogProg abriu com homenagens ao jornalista Paulo Henrique Amorim, Marielle Franco e Antonio Barbosa Filho.

Foram três dias de importantes debates, trocas de experiências e reformulação de estratégias para o jornalismo do campo progressista.

A mesa com o tema “Civilização ou barbárie: O que está em jogo na eleição” reuniu a jornalista Hildegard Angel, Gilmar Mauro da coordenação do MST e Txai Suruí – ativista indígena do povo Paiter Surui.

“Não vim pregar para convertidos. Vim fazer a crítica. É urgente que parem de invisibilizar as pautas indígenas e naturalizar a barbárie cotidiana que sofremos”, cobrou Txai Surui.

Para debater o tema “Como enfrentar a guerra suja da campanha eleitoral”, foram convidados Maria José Braga – presidente da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj); Octávio Costa – presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI); Letícia Sallorenzo – jornalista, linguista e autora do livro “Gramática da manipulação” e Guilherme Terreri, a Rita Von Hunty (Tempero Drag).

“Na medida em que o Brasil perde bibliotecas públicas, o país abre mais clubes de tiros. Se eles têm armas e nós temos poemas, já sabemos quem vai levar os tiros”, disse Guilherme.

O último dia foi reservado a exibição de filmes, rodas de conversa, assinatura da carta compromisso e apresentação da nova diretoria do BlogProg.

Houve protesto contra a prisão e a possível extradição e julgamento do editor do site WikiLeaks, Julian Assange, nos Estados Unidos.

Agora os membros da Comissão vão planejar encontros estaduais e o próximo em nível nacional.

