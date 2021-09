Luciano Bolsonaro: mil dias malditos

"Nada mais representativo desses mil e poucos dias do mais abjeto governo que a figura grotesca de Luciano Hang na CPI do Genocídio. O que me pergunto é a razão desse sujeito patético ter sido levado à CPI", escreve Eric Nepomuceno edit

Nada mais representativo desses mil e poucos dias do mais abjeto governo desde a proclamação da República que a figura grotesca de Luciano Hang na CPI do Genocídio.

A mescla insólita de prepotência, mentiras reiteradas e estupidez criminosa reflete exatamente a figura irremediavelmente desequilibrada que ocupa o palácio presidencial.

Nenhuma surpresa, nenhuma novidade. O que me pergunto é a razão desse sujeito patético ter sido levado à CPI.

Será que seus condutores não sabiam o que poderia acontecer – e aconteceu? Não perceberam que estavam abrindo amplo espaço para o extravagante empresário reunir material que, evidentemente, será deturpado e já está sendo divulgado nas redes sociais bolsonaristas?

Luciano Hang é exemplo palpável do Brasil de Jair Messias. E os senadores da bancada leal ao bolsonarismo reforçam esse retrato de um país devastado, destroçado. O que se viu durante o interrogatório da esverdeada figura confirma que a atual formação do Congresso é a pior em décadas.

Passou o tempo em que entre deputados e senadores havia muita gente do mais alto nível, de diferentes tendências políticas e ideológicas. Restaram, por certo, poucos parlamentares de estirpe. Mas na contramão o grupo de aberrações supera, e muito, as exceções. Basta lembrar do comportamento de Arthur Lira, que preside a Câmara. Ou o senador gaúcho que insiste em reiterar afirmações ridículas e criminosas sobre medicamentos que, além de ineficazes, podem causar danos colaterais que terminam com a vida de quem os consumir.

Mil dias significam 24 mil horas. E em cada minuto de cada uma delas o país padeceu os efeitos de viver sob o jugo de um governo criminoso.

Faltam ainda muitos dias para que o país se veja livre de Jair Messias. Um ano e três meses para o primeiro de janeiro de 2023.

Hang, porém, vai sobreviver ao atual governo. E permanecerá como símbolo redondo de um tempo de breu. Um tempo de aberrações iguaizinhas a ele e tudo que representa com brilho exemplar.

