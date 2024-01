Lula 3, Centrão e Movimentos Sociais

Apoie o 247

Quando Lula venceu as eleições ele disse que o povo precisaria cobrar do governo por mudanças. Pois bem, onde estão os movimentos sociais?

Com raras exceções o que temos visto é uma acomodação por parte do campo democrático. Talvez meio anestesiado com toda tormenta pós golpe de 2016, pandemia da covid-19 e pandemia política que se espalhou com Temer e Bolsonaro.

É certo que todo mundo do campo progressista teve de sobreviver às pandemias, viral e política. Fácil não foi. E, fácil não está. Foi mais que um trator passando sobre todos e todas. Foi um tsunami iniciado com as reformas de Temer e, complementadas com Bolsonaro.

A vitória em outubro de 2022 veio como um sopro de consolo e esperança de um futuro mais respirável, menos tóxico, menos metastático da excrescência bolsonarista.

É fato que o ar está mais palatável, que o sorriso voltou, que a alegria tomou conta da maior parte da população brasileira.

Lula, salvo algumas escorregadas em uma entrevista ou outra, afinal é humano, dá show. Enche nossos olhos. O mundo se abriu novamente para o Brasil. Os índices econômicos e sociais melhoraram e cresceram além do esperado (menos para Lula). O dito mercado não tem do que reclamar. Alguém sabe explicar do que se trata o tal mercado? Sim, são aqueles que não admitem investimentos públicos na economia, exceto é claro quando é para salvá-los de um prejuízo bilionário. Nesses casos, o Estado deve intervir na economia. Se não fosse o boicote do Banco Central em deixar os juros lá nas alturas, muito provavelmente o Brasil teria crescido ainda mais do que cresceu. Enfim, somente a imprensa golpista e seus jornalistas amestrados para falar mal do governo, não admitem publicamente que o Brasil mudou. E, para melhor.

Com toda melhora observada e sentida aos olhos, bolsos e estômago do povo brasileiro, o campo progressista está mais acomodado do que cobrando do presidente Lula.

Enquanto isso, o Centrão, e a extrema-direita através dos bolsonaristas não perdem a oportunidade de diariamente espalhar fakes e apertar o cinto na garganta de Lula. Principalmente, via Congresso Nacional, com a cumplicidade da imprensa golpista.

Cobram do presidente Lula liberação de verbas para aprovarem alguns projetos do governo. E, cobram caro. Fazem barulho. Gritam. Esperneiam. Vociferam. Afinal, eles estão fazendo o que Lula pediu, que fosse cobrado.

Estão errados?

Não.

Errado está o campo progressista que se acomodou.

Se o povão não for para a rua, encher avenidas Brasil afora cobrando fim do congelamento de investimentos públicos na economia, revogação da BNCC golpista, revogação da reforma previdência e trabalhista...algumas dentre muitas pautas progressistas, nós ficaremos sob a batuta das forças que deram o golpe de 2016 que culminou no 8 de janeiro de 2023.

Onde estão os movimentos sociais? Onde estão os sindicatos e as centrais sindicais? Onde estão os artistas?

Foi outro dia que ouvíamos “não vai ter golpe. Vai ter luta”. Teve golpe e, a luta foi insuficiente desde o começo.

Foi insuficiente porque lá atrás, nos governos Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, a sociedade civil, assim como hoje, estava acomodada. Quando acordou já era tarde.

A história se repetirá?

Não precisamos do povão nas ruas na mesma data no Brasil inteiro. Podemos iniciar com atos nas capitais. A cada 15 dias um ato em uma capital, mas, neste dia o campo progressista ocupa a avenida. Dá cara a tapa. Mostra para o entulho golpista que está vivo. Esta é só uma sugestão, mas, precisamos acordar.

Precisamos cobrar de Lula nas ruas.

Só assim, Lula terá chance de equilibrar as forças contra a maior parte conservadora do Congresso Nacional.

As ruas nos clamam. Vamos abraçá-las já.

