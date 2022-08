Lula enfrenta selvagens e não pode levar desaforo para casa

Apoie o 247

ICL

PS: Atenção assessores da campanha de Lula!

Que apatia foi essa do Lula no debate eleitoral realizado ontem pela Band?

Lula tem de entender que está a enfrentar a direita brasileira, de alma escravocrata, de caráter selvagem e que aposta no quanto pior é melhor.

Trata-se de uma direita predadora de seu próprio País, a desmontá-lo em todos os setores e segmentos, sem compaixão e qualquer peso na consciência, porque historicamente vazia de projeto para o Brasil e seu povo, já que sua única demanda é o lucro privado, com o Estado à frente para concretizar seus interesses.

A direita odeia o Luiz Inácio de morte porque o Lula quer fazer do Estado burguês um instrumento que atenda também os interesses da população de maioria pobre, a incluí-la no orçamento da União.

E a direita, meu caro, odeia profundamente os pobres, mas ama usufruir de seus serviços, conquanto que pague muito pouco e sem arcar com os direitos, que foram roubados pelo governo do golpista e usurpador Michel Temer, bem como o fascista Jair Bolsonaro radicalizou esse estado lamentável de coisas contra os trabalhadores e aposentados.

Trata-se do programa ultraliberal da direita imposto ao povo por meio de um golpe de estado --- o Ponte para o Futuro (no Inferno), evidentemente, pois o que se vê é desemprego, fome, miséria, violência e o desmanche criminoso do Estado brasileiro.

Trata-se de pilhagem e pirataria por parte da buguesia tupiniquim e seus associados estrangeiros em alto grau ou dimensão.

Portanto o Lula, o mais importante líder de esquerda da América Latina, tem de fazer o combate político de maneira franca, enérgica e dura, inclusive nas palavras, pois do contrário irá sucumbir perante um adversário de extrema direita que o trata como inimigo a ser destruído e não derrotado.

Lula tem de entender e compreender tal realidade. Aliás, Lula e seus principais assessores.

Nesta questão não há espaço para titubear ou vacilar.

Lula e sua assessoria tem de saber disso para vencer as eleições presidenciais e, com efeito, o Brasil dar uma guinada rumo ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar social.

Grupos políticos direitistas que deram um golpe de estado em Dilma Rousseff, em 2016, e prenderam o Lula para terem acesso a taxas de lucros escorchantes e extorsivas, como nunca se viu igual na história do Brasil, farão de tudo para manter a brutal pilhagem que ocorre desde 2016, de forma deliberada e apropriada a seus interesses de colonização e dominância do povo brasileiro, que passa fome aos milhões e perde a cada dia seus direitos de cidadania conquistados no decorrer do século XX.

Lula, volto a destacar, tem de urgentemente rebater com força e determinação as acusações, a maioria injusta, imputadas a ele, principalmente quando acusado de corrupção por um dos maiores corruptos da história do Brasil, o Bolsonaro, conforme suas atividades subterrâneas nesses anos todos, que são citadas em público, no que concerne a graves acusações de corrupção em seu governo ultraliberal de extrema direita e seu passado pleno de envolvimento com milicianos e rachadinhas, dentre muitas outras atividades, que fariam satanás morrer de vergonha.

Por sua vez, que apatia foi essa do Lula na Band?

Inacreditável!

Volto a lembrar.

Lula me pareceu acuado e desnorteado.

Enfim, pelo que vi, ele não tem nada a ganhar com esses debates, inclusive com a participação de alguns candidatos sem qualquer expressão política e nacional.

Alguns dos candidatos se mostraram ridículos, a exemplo do escravocrata do Novo e da patricinha bolsonarista do União Brasil.

Fiquei muito insatisfeito com a performance de Lula e de seus assessores presentes ao debate.

Além disso, Ciro Gomes está a fazer, vergonhosamente, o papel de escada para o Bolsonaro subir e bater.

Como sempre afirmei, Ciro é linha auxiliar da direita --- o verdadeiro e autêntico Cavalo de Tróia da direita a agir como doença letal no campo da esquerda.

Preocupante a falta de energia de Lula no debate. Parecia cansado, a se perguntar: "O que estou fazendo aqui?!"

Lula está civilizado demais...

Vamos ver se ele melhora no próximo debate e responda à altura ao fascista Jair Bolsonaro, um sujeito sem ética e violento, feroz e mentiroso, além de rebater o cinismo atroz de Ciro Gomes --- vulgo Cavalo de Tróia.

Lula e sua equipe tem de entender, definitivamente, que o Bolsonaro e o Ciro são selvagens e jogarão sujo. Sempre.

Foi o que aconteceu. Irremediavelmente.

Trata-se da direita brasileira. Não é qualquer direita, cara pálida.

É a direita dos 300 anos de escravidão!

Bolsonaro e Ciro agiram em dupla, mais por parte de Ciro, o ressentido e rancoroso, do que por Bolsonaro.

O presidente que tem o apelido de Bozo é o pior, o mais incompetente e perverso político que o Brasil produziu em toda sua história republicana.

Ele é mais uma cria diabólica da burguesia escravocrata e do Exército, o histórico e principal garantidor e protetor dos interesses dos grandes capitalistas do Brasil e do exterior, juntamente com o sistema de Justiça.

Lula e sua equipe tem de sair urgentemente dessa postura apática, acuada e desnorteada, que seus eleitores viram no debate da Band.

Lula tem de ir à luta com energia e coragem, o que nunca lhe faltou em sua já célebre e histórica vida.

Lula não pode levar desaforo para casa, como bem lhe ensinou sua mãe Lindu.

Lula tem de resgatar o Lula, e vencer as eleições em prol da soberania do Brasil e da dignidade do povo brasileiro.

Países só se tornam soberanos somente com povos soberanos e líderes estadistas como o Lula.

É isso aí.

