Lula físico e Lula histórico

O Lula físico será presidente. Mas o Lula histórico será esculpido no topo do panteão nacional como o homem que forjou o pacto civilizatório nacional edit

Por Washington Quaquá

A campanha Lula no segundo turno tem buscado ser a mais ampla possível. E vai refletir um pacto em torno de um governo também mais amplo. Mas aos 76 anos de idade o Presidente Lula tem bem a clareza da sua dimensão física e e de sua dimensão histórica. Elas são dimensões autônomas que se articulam. Explico…

Lula é um emblema nacional. É o filho de uma retirante nordestina que veio com as crianças em um pau de arara para encontrar as dores e oportunidades do Brasil moderno, em São Paulo. E esse menino pobre, filho das dificuldades, virou Presidente da República.

Fôssemos uma nação de verdade, que já tivesse se livrado dos fantasmas do engenho colonial, Lula seria cultuado pelas elites como prova da viabilidade do “sonho brasileiro”.

Mas o Brasil ainda é prisioneiro da lógica da Casa grande e da Senzala. Nosso projeto de nação, sonhado por Pedro II e iniciado por Getúlio Vargas, nunca se completou.

A esquerda precisa deixar de ser idealista e hegeliana e aprender mais com a filosofia da realidade do nosso alemão. O Brasil tem tarefas civilizatórias a realizar. Casa, salário/renda e comida; Acesso universal a saúde e suas tecnologias; Educação e cultura para todos… A revolução aqui é essa!

E essa tarefa não será feita aos berros. Nem com discurso, proclamações vazias e pseudo radicais e alianças estreitas. Muito menos com medidas de governo sem diálogo e sem correspondência na correlação de forças real da sociedade e do congresso nacional. Já vimos no que deu isso…

O Lula físico será presidente. Mas o Lula histórico será definitivamente esculpido no topo do panteão nacional como o homem que forjou o pacto civilizatório nacional.

E é preciso fazê-lo! Um pacto que una quem quer reconstruir a democracia brasileira. Um pacto de 30 anos e uma agenda que parta do executivo; do congresso nacional; dos tribunais superiores e das forças econômicas e sociais amplas. Que gradativamente garanta o tripé: 1- Consolidação da Democracia; 2- Desenvolvimento economico com justiça social; 3- Soberania mínima com parcerias sobre as riquezas nacionais e inserção soberana no mercado e na comunidade internacional.

Vou chegar no Congresso para, como operário da construção nacional, ajudar a forjar essa convergência democrática. Um congresso que tenha uma pauta propositiva de longo prazo, pactuada com o espírito vitorioso, encarnado na figura nacional e popular do Presidente Lula. Vamos trabalhar para que Lula seja vitorioso nesse segundo turno. Não uma vitória da esquerda só. Mas uma vitória de um amplo pacto civilizatório da sociedade brasileira onde o Lula físico deixará para o Brasil esse legado do Lula histórico.

