Lula já (no Tiktok)

Só se falava uma coisa nos famigerados grupos de zap de Brasília: cadê o Lula no Tiktok?

No Twitter, a conta do genial ‘Jair Me Arrependi’ já puxava o coro dos incomodados: “A gente quer ver o Lula batendo um pratão da Janja”. (rs) A gente não só quer Lula desconstruidão na plataforma mais popular da Geração Z. A gente precisa. P-r-e-c-i-s-a.

Que o Tiktok consolidou-se em 2 anos como a maior rede social de jovens até 25 anos a gente já tá careca de saber, mas por que nossos políticos mais tradicionais da esquerda ainda não invadiram a plataforma? Porque anda faltando essa ousadia aos líderes progressistas que, teoricamente, são mais transantes, divertidos, pops e rebolantes?

Veja bem, meu bem! Não falo de políticos dançando trends ou imitando coreografias insanas (mas pode, viu?) para tentar se conectar com uma parcela enorme e definidora de eleições. Falo de explorar o espaço, criar seus conteúdos, estilos, identidades, ocupar mesmo a plataforma. O bolsonarismo já faz isso com maestria e uma pintada de fake news.

Dia desses, num treinamento sobre comunicação política digital, uma participante me questionou: “Cadê o Lula no Tiktok?”. Cadê, meu bem? Esta semana, com uma foto montada pelo fiel escudeiro Stuckert e um belíssimo (e místico óculos Juliet), o nosso querido presidenciável surgiu anunciando que irá ter uma conta não só no Tiktok, mas no horroroso Kawai (vocês já usaram o Kawai?).

Que seja. Está por vir!

É fato que existe um choque geracional entre linguagens dentro do universo da comunicação política. De estilo, formato e estratégia. Que iria além: até de compreensão do que fazer nesses lugares. O videozão de TV duro e frio, com trilha em piano e um cenário cinza-iluminado atrás, não serve mais às redes. A câmera em movimento com o político lendo o teleprompter é o arroz com feijão das inserções televisivas, mas disputar os vídeos de 6 a 10 segundos do celular é fundamental. É lá que conexões mais profundas se permitem, onde o pé atrás dos “Z” com conteúdos muito perfeitinhos se desfaz.

A sociedade líquida tem pressa. Pressa pelo Lula desconstruidão no Tiktok, Reels ou Kawai, pressa por vídeos curtos, de histórias que entregam rápido e curiosidades que não estimulem o clique pelo próximo conteúdo.

Não adianta pregar a emissão do título de eleitor se a juventude não se conectar com as ideias e sonhos da esquerda.

Lula Já. Na presidência e no Tiktok.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

