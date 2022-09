Lula pode vencer. Bolsonaro pode perder

Apoie o 247

ICL

Embora os principais institutos de pesquisas eleitorais estejam apontando uma confortável vantagem de Lula neste primeiro turno e uma vitória do ex-presidente num eventual segundo turno, não vou aqui dizer que Lula já venceu esta eleição. Mesmo porque o que decide eleição é voto na urna (daí a importância de comparecermos em massa nas sessões eleitorais em 2 de outubro, além de incentivarmos amigos e parentes a fazerem o mesmo).

Mas uma coisa posso dizer com certeza: a situação de Jair Bolsonaro está bem complicada.

Desde o início da campanha eleitoral a vantagem de Lula sobre Bolsonaro tem se mantido estável, entre 8 e 13%.

Além disso, o esperado “efeito 7 de Setembro”, que deveria dar um gás à campanha do atual presidente, não fez efeito.

Imagino como devem estar os marqueteiros da campanha de Bolsonaro, dando tiros pra todos os lados.

O novo filme da campanha de Bolsonaro, que passou a ser veiculado nesta segunda-feira (15) no horário eleitoral gratuito, pode ser um sinal de que as coisas não devem ir mesmo muito bem.

De forma virulenta, o filme procura mostrar que Lula mentiu e está mentindo quando diz que foi inocentado nos processos da Lava-Jato.

Pelo que entendo de campanha política, esse é o tipo de recurso que deveria ser usado num eventual segundo turno, em que o “pega-pra-capar” seria mais assimilável pelo eleitor.

Neste momento, em que cerca de 80% dos eleitores de Lula dizem estar com o voto consolidado, tenho lá minhas dúvidas se esse ataque pode contribuir para a mudança do quadro eleitoral. Certamente, estão mirando os cerca de 50% dos eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet que dizem que ainda podem mudar seus votos. Mas o risco é que esse tipo de campanha pode ter efeito contrário e favorecer Lula.

Outro detalhe é que, nesse momento da campanha, acredito que o eleitor esteja mais preocupado com propostas e quer uma certa distância de uma campanha virulenta, violenta. Nesse caso, o tal filme pode ser um tiro no pé. Do Bolsonaro, é claro.

Usar antes da hora um cartucho que poderia ter mais efeito num eventual segundo turno, indica que a campanha de Bolsonaro está contando com uma vitória de Lula já no primeiro turno. Daí, a utilização do recurso antes da hora.

Diante do quadro atual, pode-se dizer que Lula pode vencer. Bolsonaro pode perder. A segunda opção é a mais provável.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.