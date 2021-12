Lula será eleito no primeiro turno em 2022

Apoie o 247

"Às favas, senhor Presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência".

Jarbas Passarinho

Aécio Neves, menino mimado, agiu exatamente como Jarbas Passarinho.

Depois de perder as eleições de 2014 para a inabalável Dilma Rousseff, Aécio, desprovido de qualquer escrúpulo, anunciou que faria oposição incansável, inquebrável e intransigente.

Juntou-se a Eduardo Cunha e Temer, mobilizou o Centrão e produziu o golpe de 2016 que nos levou a Bolsonaro.

O ódio nunca é bom companheiro.

Movidos pelo ódio e com apoio dos donos dos dinheiros, dos milicos, da mídia golpista e do Judiciário, foram eficazes na derrubada da Presidenta Dilma, mas completamente incompetentes nas eleições de 2018.

Ainda cegos de ódio, não souberam escolher o nome pra suceder Temer e foram "obrigados" a votar em Bolsonaro e acharam que poriam nele uma coleira.

Ledo engano.

O resultado da incompetência revelou-se na destruição completa da economia, no fim do PSDB , na desimportância política do MDB e na pouca ou nenhuma qualidade da atual Câmara Federal.

O nome, controlável, que ganharia , com folga as eleições presidenciais de 2018, seria Sérgio Moro, o herói da mídia ou Juiz Ladrão como afirmou o Glauber Braga.

Deu Jair, - o desastre ambulante.

Precisamos lembrar de um outro moderninho, que se chama Ciro - o fugitivo que será "desistido" pelo PDT.

Se essa turma de golpistas tivesse lampejos de lucidez, o Ciro seria o nome ideal da tal propalada terceira via.

É do ramo, tem experiência e, sem dúvidas, se prestaria com prazer e regozijo tântrico, ao papel de CEO da, no dizer de Jessé Souza, elite do atraso.

Vou pular o Doria pois, segundo ele próprio, não é político. Seria um "Jestor".

Portanto, não é difícil deduzir o óbvio: LULA será o próximo Presidente.

Caminhamos para consagrar o ideal das DIRETAS-JÁ .

Desde 1989, os artifícios/mutretas impediram o Brasil de concretizar o anseio popular de uma nação civilizada e socialmente justa.

Lembremos:

1989 , o sequestro de Abílio Diniz e manipulação do debate;

1994, o " Golpe do Real ";

1998, o Golpe da reeleição;

2002 a 2014, a quase glória eterna;

2016, o Golpe das Pedaladas.

2018 Abril, prisão de Lula;

2018, a eleição da " Escolha Difícil ".

2022, pode apostar, haverá o retorno da lucidez popular com a eleição de Lula.

A Federação Partidária com PT/PSB/PC do B e, creio eu, PDT, PSOL e ainda PDS e Solidariedade, haverá uma base consistente para promover as mudanças necessárias rumo a um Brasil justo e civilizado.

O povo já saboreou nos governos Lula/Dilma, os Programas Sociais, a distribuição de Renda e inclusão dos pobres no orçamento do país.

Lula voltará nos braços do povo em 2022, aperfeiçorá todos os Programas já consagrados e implantará aqueles que, por dificuldades outras não pode fazer.

Fará mudanças radicais nas funções operativas e nas direções das empresas públicas, dentre as quais destaco o Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal.

Portanto, passemos sebo nas canelas e reforcemos as solas de sapatos.

É LULA DE NOVO.

