Marília e Luizianne: coragem e lucidez

Definitivamente 2004 mostrou a coragem, e sobretudo o discernimento de Luizianne Lins.

Junto com uma militância lúcida e muito aguerrida, peitou toda direção nacional do PT e saiu candidata à Prefeitura de Fortaleza.

Concorreu com 11 candidatos e, no segundo turno, com sobras, derrotou o capitão demagogo de então.

Fez uma gestão tão consagrada que foi reeleita, no primeiro turno em 2008, derrotando uma montanha de candidatos da direita conservadora , incluído o milico derrotado em 2004.

Gestão consagradora.

Lembra dos CUCAs, da passagem congelada e, aos domingos, de 1 real, da recuperação do PV, do Pre-carnaval, do Revellion, do Hospital da Mulher, do melhor CADIUNICO do Brasil?

No Ceará, embora o governador seja filiado ao PT e tenha uma avaliação positiva, a sociedade está profundamente cansada com o PFG - Partido Ferreira Gomes -, assim como ocorre em Pernambuco com o PSB dos Arraes " udenistas".

Marília, com coragem e de caso pensado, meteu o pé na porta e mudará de Partido e sairá candidata ao governo de Pernambuco.

Luizianne, por trajetória, tem coragem, militância e lucidez de sobra pra, novamente peitar o PT e sair candidata a governadora do Ceará.

Fica o desafio:

Luizianne, coragem, competência e experiência, governadora.

O povo cearense aguarda ansioso.

