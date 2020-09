Mentira no Brasil tem nome: jeitinho.

O Brasil não passa de um dia para o outro sem contemplar um crescente pântano de narrativas mentirosas que cada vez mais se contradizem e se confundem. Mentiras que acionam bombas de "violência" no campo minado que é a sociedade brasileira edit

A mentira suscita não resolver problemas ou não reconhecer os fatos e os meios adequados para se resolverem os problemas. A mentira endossa ou promove a incompetência.

A mentira é uma forma de detonar a possibilidade de diálogo.

A mentira é ato de covardia e violência, e pode ser ato de Imensa Violência ao nível de sociedade, cultura e história.

O Brasil não passa de um dia para o outro sem contemplar um crescente pântano de narrativas mentirosas que cada vez mais se contradizem e se confundem. Mentiras que acionam bombas de "violência" no campo minado que é a sociedade brasileira.

Por um lado, por exemplo, temos mentirosos intelectualmente capazes dentro dos mentirosos jornais de direita e de extrema direita, ainda que alguns destes ditos jornalistas e, certamente, formadores de opinião, não consigam realmente sair de dentro do próprio fígado demonstrando quase sempre indigência moral e intelectual.

Por outro lado, por exemplo, temos presidente, ministros, deputados e senadores intelectualmente sofríveis ou incapazes, que mentem sem nenhuma capacidade de convencimento, mas que, no entanto, enganam e confundem uma grande parte da população brasileira que carece de mínima educação humana e escolar, historicamente e politicamente violentados. Ouçamos o que dizem aqueles que negam o conhecimento científico e a consciência histórica, mas também ouçamos o que as pessoas dizem sobre a sua própria realidade, que antes lhes parecia residir em boa medida dentro das TVs e rádios comandadas ideologicamente pelos expropriadores, e que agora também parece ser compartilhável nas redes sociais, império (no duplo sentido) das fake news.

As eternas improvisações brasileiras que reservam privilégios de poucos e tentam mascarar a maior injustiça social do planeta significam o jeitinho dos ricos e poderosos para se livrarem de qualquer compromisso social e civil ( o que importa é o dinheiro, o poder e o, sic, prestígio, pois eles são orgulhosos predadores, orgulhosos expropriadores). Os ricos e poderosos do Brasil são eles mesmos um jeitinho de ser uma péssima ou falsa elite, não é mesmo?

As eternas improvisações brasileiras que idealizam a manutenção de privilégios e que corrompem direitos com a ajuda de um sistema judiciário corrompido por mentiras e incompetências significam para as outras classes sociais o “vai desse jeito mesmo", "aos trancos e barrancos", como lembrava Darcy Ribeiro (já que o “andar de cima” raríssimamente exibiu bons exemplos), fazendo o errado e o mais caro para todos, fazendo o mais violento e perigoso para todos, o que nos permite entrever entre outras coisas, o fenômeno da “Lei que não pega”. De maneira geral, a cidade brasileira é um espelho nítido de toda essa desconjuntada, mas enorme e naturalizada violência.