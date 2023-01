Mês da visibilidade TRANS: Travestis médicas, um sonho possível!

Apoie o 247

"Como alguém, cujo grupo identitário é marcado pela exclusão educacional conseguiu ir tão longe na Educação?”. A inserção de nossas experiências, para compreender as distâncias e aproximações entre o campo educacional e os corpos trans e travestis, foram fundantes para produzir possibilidades de pessoas trans/travestis no ensino superior. Desde 2016, os PreparaNEM têm feito história, mas ainda é pouco. Outra questão que levantamos são as condições de possibilidade para o acesso e a permanência de pessoas trans/travestis na universidade. Quais são os limites da política de cotas? Não sabemos ao certo, mesmo após 21 anos de cotas para pessoas negras na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, sabemos que a UERJ mudou o cenário social brasileiro, mas o tamanho dessa mudança ainda é contabilizado. Os efeitos de nossas presenças em espaços públicos, entre eles a escola, geram questões – tão novas em matéria de direitos- que produz e flerta com várias pedagogias da sobrevivência e estéticas da existência.

Um ponto alto nesse mês tão comemorativo quanto marcante como chave de virada democrática e para além das iniciais indicações trans para espaços de poder e trabalho no governo Lula 3, temos notícias e lutas micro e macro de norte ao sul, de leste ao oeste neste imenso país. Conheça o trabalho realizado na Universidade Federal do Rio Grande quando aconteceu no dia 15 de janeiro de 2023, o primeiro processo seletivo para pessoas trans na Universidade Federal do Rio Grande – FURG/RS. Nessa data, em cumprimento ao Edital (disponível em: https://coperse.furg.br/2023/ps-2023-transgeneros) candidates entregaram os memoriais descritivos e realizaram a prova de redação em língua portuguesa a qual teve como temática o papel do nome (social e/ou retificado) na construção da identidade de pessoas transgêneros.

A partir do trabalho proposto pela Coordenação de Ações Afirmativas, Inclusão e Diversidades (CAID) a universidade realizou a ampliação do seu Programa de Ações Afirmativas, a qual foi aprovada pelo Conselho Universitário (CONSUN) em outubro de 2022 (Resolução n. 20/2013, disponível em: https://conselhos.furg.br/resolucoes/resolucoes-2013/resolucao-020-2013 ).Posteriormente, com a ampliação consolidada, o Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA), no mesmo mês, aprovou o Edital do processo de seleção de 2023 (Resolução COEPEA n. 88/2022, disponível em: https://conselhos.furg.br/resolucoes-coepea/resolucoes-2022/pleno/resolucao-pleno-coepea-2022-88 ).

A partir da inclusão da população trans no programa, a FURG passa a oferecer, anualmente, processo seletivo específico com oferta de 10 vagas em cursos diversos, indicados pela comunidade trans.

A seleção disponibiliza vagas da Universidade, não existindo qualquer relação com as vagas contempladas no ENEM/SISU. Destina-se, exclusivamente, a candidates transgêneros, compreendidas as mulheres trans, as travestis e os homens trans que concluíram – ou concluirão até a data da solicitação da matrícula – o Ensino Médio (ou equivalente), que estudaram ou estudam integralmente em escolas públicas ou que comprovem o recebimento de bolsa integral em escola particular e que não possuam Ensino Superior completo (conforme definido pela Resolução No 20/2013 do Conselho Universitário – CONSUN que dispõe sobre o Programa de Ações Afirmativas – PROAAf na FURG). Obrigatoriamente candidates devem possuir carteira com nome social ou nome retificado no Registro Civil. Neste primeiro processo seletivo foram oferecidas dez vagas nos seguintes cursos de graduação presenciais da universidade: Medicina, Direito, Psicologia, Artes Visuais (licenciatura e bacharelado), Educação Física, Ciências Biológicas (bacharelado), Pedagogia, Enfermagem e Administração.

A universidade recebeu 45 inscrições observando-se as seguintes distribuições de escolha dos cursos em primeira e segunda opção:

No dia da prova de redação compareceram 25 candidates o que corresponde a um percentual de presença de 55,5%.

A lista de classificades será divulgada até o dia 27 de fevereiro de 2023, na página da Coperse (https://coperse.furg.br). No dia 28 de fevereiro, no mesmo endereço, serão divulgadas a convocação e a lista de aprovades no Processo Seletivo. O primeiro semestre letivo de 2023 tem início no dia 20 de março. Destacamos a importância de uma luta conjunta de várias instâncias sociais e campos de saber em busca de uma sociedade mais justa, equitativa, que valorize as diferenças e que combata a transfobia. O Grupo de Pesquisa Sexualidade e Escola – GESE e a Universidade Federal do Rio Grande assumem esse compromisso na luta, pois entendem que todas as vidas são valiosas e importam!!!!

