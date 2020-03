Não apostar no impeachment é não dar combate ao desvario, o que resulta na dominação pela violência

Tentemos imaginar o que pode significar o abafamento do assunto cassação no momento em que Bolsonaro e Moro trabalham juntos para fomentar a desobediência à hierarquia nas policias militares, porque é isso que está acontecendo agora, provavelmente não apenas no Ceará.

Mas vejamos que este atual desgoverno federal também vem empossando cada vez mais militares em diversos postos de comandos de ministérios, secretarias e autarquias, passando uma mensagem claramente autoritária, uma vez que estes militares não são especialistas nestas áreas e, ladeados de outros ministros incompetentes, apenas causam desvario, aberração e grandes desordens no Estado e na sociedade.

Pouco sutilmente, esta presidência está criando condições para conflitos armados rachando as policias, teremos uma mini guerra civil dentro dos quartéis? Ou elas virão também para as ruas (como já aconteceu no Espírito Santo em 2017 e como acontece agora no Ceará, como aconteceu em Paraisópolis, periferia de São Paulo, como aconteceu com Marielle Franco) com a participação das milícias e dos comandos do crime sediados nos presídios? Ou, a maioria dos efetivos das policias federais estão migrando ideologicamente para o bolsonarismo, e, portanto, estaremos definitivamente sem freios, com corregedorias ou ajuizamentos dos governos estaduais incapazes de conter a loucura autoritária no nível da violência armada, estimulando o fortalecimento das arbitrariedades policiais? Mas não é isso que já vem acontecendo há tanto tempo?

Se, de antemão, os deputados federais e senadores da esquerda engajada na remoção de Bolsonaro já avaliam que não terão sucesso na instalação de um processo de impeachment, algo impede que cada um deles apresente ao parlamento o seu próprio pedido de cassação de Bolsonaro? Imaginemos que venhamos a presenciar o pedido de tramitação de algumas dezenas de pedidos de afastamento do atual ocupante da presidência. Isso não significaria nada? Imaginemos a tramitação de todo o rito de impeachment puxado por uma dúzia de parlamentares, isso não significaria nada, se ficasse evidente a conivência da maior parte do parlamento com este desgoverno nazifascista?