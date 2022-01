Não esqueça desses detalhes quanto for votar nas eleições de 2022

Apoie o 247

2016. O Brasil era a sétima economia do mundo. Uma mulher comandava o país pela primeira vez. Um golpe, antecedido por um esforço inédito no Congresso, liderado por Eduardo Cunha, para inviabilizar o governo, criou o cenário para o golpe.

Em nome de mulheres e amantes, cachorros, periquitos e papagaios, deputados subiram à tribuna para declararem seu apoio ao impeachment de Dilma Rousseff.

Estava dado o golpe no Brasil. Daí pra cá, começamos a entrar num poço pantanoso de crises econômicas, políticas e institucionais que levaram Jair Bolsonaro e o bolsonarismo ao poder.

2022. O Brasil virou o país do desemprego, a inflação e da desesperança. A pobreza só aumenta. O presidente é refém do Centrão e da câmara dos deputados. Mesmo com mais de 20 pedidos de impeachment, Arthur Lira não tira nenhum da gaveta em troca dos bilhões do orçamento secreto.

Espero que realmente o país acorde e daqui a um ano tenhamos nos comandado um presidente de verdade!

