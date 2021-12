Não olhe pra cima! Olhe para os lados e para frente!

Bem que o filme poderia ter sido filmado no Brasil, tendo como parâmetro o laboratório do golpe que o governo americano fez acontecer edit

O filme Não olhe para cima, produzido pela Netflix que estreou no fim de semana, bem que poderia ter sido filmado no Brasil, tendo como parâmetro o laboratório do golpe que o governo americano fez acontecer no País. Os Estados Unidos têm Trump, nós infelizmente temos Bolsonaro. Nós, brasileiros, somos capazes de reconhecer a fala de cada ministro e assessores da presidenta que comanda no filme a maior potência militar do planeta e, sim, o desgoverno de Bolsonaro está todo lá, espalhado no filme.

Quando se normaliza a morte, o desmatamento, a crise humanitária; quando as soluções são sempre midiáticas e as redes sociais influenciam nos rumos da Nação, mesmo que o desastre iminente esteja ao alcance da vista e o abismo esteja aos nossos pés. Quando o presidente fala suas bobagens para o país, seja em cima de uma moto ou dentro de uma lancha, num espetáculo aterrorizante e caro, como se pouco importasse que milhões de brasileiros estejam passando fome, apenas para agradar o exército de zumbis que aplaude qualquer insanidade, é inevitável o paralelo com o filme da Netflix em que um cometa gigantesco ameaça destruir a vida humana na Terra.

É triste ver e saber que tudo isso que vivemos hoje foi feito com a ajuda de parte do MPF e do Judiciário, justo eles que deveriam nos defender, que deveriam lutar para que em nosso país nunca faltasse democracia. Olhando para tudo isso que estamos vivendo, o único dos sentimentos que não nos nos pode faltar é a esperança de dias melhores, a esperança que tem nome porque por anos já foi realidade. Enquanto eles têm Bolsonaro, nós temos Lula; enquanto eles têm a violência e o ódio, nós temos a esperança de que vamos sair desse atoleiro em que fomos enfiados.

E temos sorte de ter alguém como Lula em um momento tão grave da Nação. Mesmo depois de passar mais de 500 dias na cadeia, sem ter cometido nenhum crime, Lula ainda luta por nós, e faz de tudo para ressuscitar a imagem e a nossa auto-estima. Parafraseado Marieta Severo que disse recentemente: “não tem nada pior. É insuportável você não ter liberdade e democracia”. Eu digo que mais insuportável ainda é saber que cerca de 20% dos brasileiros ainda estão de olhos vendados, ainda acreditam numa ilusão, num "mito", num sepulcro caiado de hipocrisia. Entre esses muitas pessoas queridas.

Que elas se libertem olhando como brasileiros que são para os brasileiros que sofrem.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.