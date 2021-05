Não podemos assistir calados à destruição da UFRJ

A Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, é uma instituição centenária. Poucos sabem, mas a primeira universidade brasileira não foi criada por razões educacionais ou de preocupação nacional. A sua fundação se deu em função da visita do rei da Bélgica ao Brasil, no início dos anos 20, quando ficou decidido que o Itamaraty deveria dar a ele o título de Doutor Honoris Causa. E então nasceu a UFRJ.

A concepção da universidade como um patrimônio público, a serviço do país e de seu povo, foi construída altivamente ao longo dos anos. A UFRJ tornou-se uma das mais importantes universidades do mundo, isso num país em que 92% das pesquisas científicas são realizadas em instituições públicas.

Quadros políticos e intelectuais de distintas áreas passaram por suas fileiras e dão brilho à galeria de ex-alunos e professores. Oscar Niemeyer, na arquitetura; os médicos Carlos Chagas (pai e filho); Vital Brazil e Oswaldo Cruz (que dá nome à Fiocruz); cientistas como Maria Beltrão e Bertha Lutz; autores como Clarice Lispector, Sérgio Buarque de Hollanda, José Honório Rodrigues, Roberto Machado e Anísio Teixeira, tantos outros. São nomes que demonstram que a trajetória de nosso desenvolvimento como nação é indissociável da história da universidade.

Com a adoção do Enem e da política de cotas, o corpo discente passou por uma reconfiguração. A universidade se democratizou e se tornou plural, colorida, e os frutos dessa abertura já são notáveis. Muitos dos alunos são os primeiros de suas famílias a cursarem uma universidade pública.

Um século depois, as forças do atraso, com a promessa de terra arrasada, difamam e sufocam a universidade por meio de cortes no orçamento. As constantes ameaças impedem o planejamento e ofuscam as perspectivas. Falam em balbúrdia e ineficiência, justamente no momento em que a UFRJ, juntamente com a Fiocruz, contribui ativamente para salvar vidas em um país com quase meio milhão de mortos por Covid-19.

A UFRJ corre o risco de fechar por falta de verba. A deterioração do patrimônio, que é cada vez maior, já nos custou o Museu Nacional, em cujas chamas se desfez parte de nosso passado e de nossas raízes. São perdas irreparáveis, que poderiam ter sido evitadas, mas que tendem a se repetir por conta do descaso.

Como pensava Darcy Ribeiro, a universidade deve ser um espaço de profundo debate político e de produção de conhecimento com perspectiva de transformação da realidade. Consiste nisso parte de nossa autonomia no cenário internacional, assim como a busca da construção de uma nação para si. E a UFRJ não tem se furtado a este papel. Evoco o passado para vislumbrar o futuro, pois, como escreveu Vieira, “os discursos de quem viu são profecias”.

Com cem anos de serviços prestados à nação, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é imprescindível. Asfixiá-la implica a inviabilização de nosso futuro e do futuro de nossos filhos e netos. Ou, parafraseando Walter Benjamin, sem ela também o passado não estará seguro. Não podemos assistir calados à sua destruição.

