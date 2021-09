Apoie o 247

VOLTA

Depois de percorrer 780 quilômetros parou o carro no acostamento. Deu um tapão na testa. Fez meia volta, pegou a pista contrária e começou a voltar. Horas antes havia fulminado a família a balaços. Saiu tonto do sobrado, sem saber o que pensar. Pegou a primeira estrada e tocou em frente. Rádio desligado, só o vento quente no rosto. Só agora, tão longe de casa, se deu conta de que esquecera o celular na mesinha de centro.

CONCURSO

- Ei!

- Que foi?

- Você é conto, não é?

- Depende.

- Quantos caracteres?

- 520.

- A antologia é de microcontos com até 425. Pode sair, por favor.

- Com espaços ou sem?

- Saia.

- Calma aí, se for sem espaços estou dentro.

- Psiu, chama os seguranças pra tirar esse conto daqui.

- Já falei: eu não sou conto, cara.

- Tá, então eu não sou personagem.

- E não é mesmo.

- Cala a boca. Sou seu antagonista!

- Pra mim, você nem figurante é!

- Podem levá-lo.

- Me soltem, vilões!

- Olha aí, estão caindo os caracteres dele. Comic sans ainda por cima. Eca!

LIVE

- Estão me ouvindo

- Sim!

- …

- Ih, ficou mudo.

- …

- Continua sem som.

- E agora?

- Ah, sim. Só não estamos te vendo.

- Não me veem aí?

- Não!

- E agora? Me escutam, me enxergam?

- Perfeitamente.

- Que bom, então vamos lá.

- Desculpe, acabou o tempo.

IGREJA

- Tem alguém em casa?

- Não. Foram ao Encontro de Trisais com Cristo.

DISCRIÇÃO

- Ela vai mostrar os imóveis com aquelas roupas apertadinhas. Você é homem, sabe como é.

- Complica.

- Devia ir como eu, com um terninho discreto.

- É, mas você não é mais uma criança.

FIM

- Acabou tudo então?

- Não te quero mais nem pra tirar cravo.

PERSONAGENS

Ganimedes, Sossonha, Seo Friges, Padre Grilo e Jé Corrupião se inscreveram num colóquio linguístico. Queriam descobrir por que Rosa os havia batizado assim. Ainda mais num conto que nunca saiu em livro.

AUGE

Botou ponto final na obra. Como microcontista, atingira o auge. O livro era um conto apenas com reticências. Incluindo o título. Mas seria um conto ou apenas o título de um conto?

AGEÍSMO

- Mamãe? Fala comigo!

- ...

- Mãe, respira, solta, respira, solta.

- ...

- Tudo certo com você, mãezinha?

- ...

- Pelo amor de Deus, mamãe: fala alguma coisa!

- Deixa eu cagar, filha.

