Noite memorável. Esperança democrática em São Paulo

Apoie o 247

ICL

O debate do segundo turno realizado pela Rede Globo entre os dois candidatos ao Governo do Estado de São Paulo, na noite de ontem, 27, expôs, a cisão estrutural que acompanha o Brasil desde sua fundação imperial.

Traduzida para os dias atuais, essa divisão política situou, de um lado, a gélida tecnocracia de extrema direita, pela boca de um ex-ministro bolsonarista embasado em dados eficientemente decorados; e, de outro, as vertentes de centro-esquerda, na voz de um dos melhores quadros da intelectualidade paulista e militante, tão experiente quanto indignado, com expressivo engajamento emocional no discurso.

Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), simulando firmeza numa tecnicalidade obscura e suspeita, esbanjou cinismo ressabiado. Seu calcanhar de Aquiles estava exposto: a recente morte de um civil inocente durante sua campanha eleitoral em Paraisópolis, periferia sul de São Paulo – tudo sob o desfile educado e aparentemente competente de vários itens de infraestrutura.

Paulistano nato, Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores), com transparência até mesmo involuntária, se manteve dominante, no verbo, nos gestos, no ambiente e nos tempos, com argumentos certeiros e ironia desconcertante.

Ex-prefeito da cidade de São Paulo, Haddad fez, sem dúvida, um dos melhores debates de sua trajetória política. Lavou a alma contra o neofascismo em São Paulo e no Brasil, possibilitando a todo eleitorado progressista viver o mesmo.

Um momento especial, no terceiro bloco, definiu o confronto por _knockout_. Haddad explorou fortemente o trágico e escabroso caso de Paraisópolis e desequilibrou o adversário, acuando-o. Depois disso, o representante do bolsonarismo nacional, constrangido, gaguejou várias vezes. Não seria mais o mesmo até a entrevista pós-debate.

A noite luminosa em que Haddad empacotou o adversário carioca estava assim terminada, sob o aplauso de milhões de eleitores em torno das telas até altas horas e com a esperança de virada nas urnas três dias depois.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.