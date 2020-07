Nova evocação do Recife

Recife!

Não aquela das torres gêmeas no Cais de Santa Rita

mas o Cais de Santa Rita

o Mercado de São José

o Mercado das Flores

Recife do Marco Zero, da Torre Malakoff e da Praça do Arsenal

onde Fatinha começou a frevar de sombrinha na mão

e se encantou por Alceu cantando Anunciação

Tu vens, tu vens

Eu já escuto os teus sinais

Eu quero o Recife dos mangues

o Recife do Manguebeat, dos Caranguejos com cérebro



Eu quero o Recife de Josué de Castro

que um dia quebrou o meu crânio quando disse:

metade da humanidade não come;

e a outra não dorme, com medo da que não come.

Eu não quero o Recife da fome

Eu quero o Recife solidário, não o Recife solitário

Eu quero o Recife do Ocupe Estelita

Eu quero o Recife que encontro na nostalgia de Urariano Mota

mas não quero crer, embora não possa, no assassinato de Soledad Barrett

Recife e sua mania de grandeza

Recife do Capibaribe encontrando o Beberibe para formarem o mar

Recife da maior avenida em linha reta do Brasil

da Sinagoga mais antiga das Américas

e do primeiro observatório astronômico também

Recife de Vicente Yáñez Pinzón

que chegou ao Brasil muito antes de Cabral

Recife de Alberto da Cunha Melo

que não era do Recife, mas de Jaboatão

Recife de Gilberto Freyre e Pena Filho

Recife, irmã sanguínea de Olinda, onde existem os Quatro Cantos

onde está edificado e resistente o glorioso Bar do Peneira

Recife, enfim, onde não nasceu o meu avô

onde a rua da Aurora continua a se chamar rua da Aurora

onde tudo continua, Poeta, impregnado de eternidade



Bahia, 13 de julho de 2020

