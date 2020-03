O Bolsonaroday

1 - Bolsonaro foi às ruas hoje para manter seu núcleo duro mobilizado. As manifestações, em mais de 200 cidades, demonstram que parcela do povo está com ele.

2 - Foi a mais fascista das manifestações, com faixas pedindo o fechamento do Congresso e do STF abertamente no Brasil inteiro.

3 - O Capitão aumenta sua aposta na crise a cada movimento. A avaliação do parlamento é péssima. A oposição está dividida e sem rumo.

4 - A crise do coronavírus deve levar ao fechamento do parlamento por questões sanitárias. O Capitão pode governar sozinho por alguns meses. Será um teste.

5 - Tudo dependerá do desdobramento da crise na saúde. Como o Brasil sairá dela? Mais forte? Mais fraco? Se sair bem, o presidente colherá frutos, inevitavelmente.

6 - Seu isolamento é uma opção. Mantém seu posicionamento "antissistema".

7 - Até agora, nada colou no presidente. Se a economia afundar e arrastar sua popularidade, Bolsonaro pode acabar como Collor e Dilma. Se houver uma retomada após a crise sanitária, pode se fortalecer.

8 - Bolsonaro deseja fechar tudo e governar de forma autoritária. A oposição deseja derrubá-lo. No momento, nenhum dos lados têm força para realizar suas vontades.

9 - Os editoriais dos jornalões contra o governo não passam de mimimi. Se o segundo turno fosse hoje, entre Bolsonaro e o PT, votariam todos novamente no Capitão.