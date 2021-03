O caixão de Lula terá que ter no mínimo uns trinta metros para todos os Neolulistas segurarem a sua alça

Vamos ter um fenômeno que todo o político idades em torno dos 55 anos (um pouco mais ou bem menos) vão se transformar em Lulista. Apesar das razões e os pretextos serem 90% uma sem-vergonhice extrema, cada vez mais lulistas aparecerão nos mais diversos partidos políticos. A luta contra um fascismo capenga tupiniquim, a famosa reconstrução necessária do Estado na era pós Bolsonaro, a reconciliação nacional, o fim do discurso de ódio e mais uma centena de conversas perfeitamente vazias justificarão a rápida adesão ao lulismo despindo o Bolsonarismo numa velocidade tão grande que até parecerá passe de mágica.

Lula tem 75 anos, podemos supor que ele assuma a presidência da república daqui a dois anos e que exerça o seu mandato de 5 anos completo, ou seja, ao fim desse período por melhor que esteja a saúde de Lula num sistema presidencial como o brasileiro, onde o presidente decide praticamente tudo, ninguém em sã consciência, lulista raiz ou Nutella, colocará um homem de 82 anos para candidatura à presidência da república.

Discretamente, partidos mais ideológicos e éticos, como o PCO, que desde muito antes da prisão de Lula já lutavam pelo sindicalista Lula, serão discretamente colocados ao lado, pois são radicais demais para a nova era da reconciliação nacional, e como esses partidos parecem colocar antes do seu programa revolucionário o seu orgulho e sua ética quase que cristã, deixarão que outros passem a sua frente e se coloquem em locais no passado recente, como nas caravanas até a prisão de Lula onde esses outros nunca tiveram.

Mas quem proporcionará toda essa oportunidade, pois falsas adesões não são engolidas pelos mais próximos ao Lulismo raiz. Por mais incrível que possa parecer será o próprio Lula que abrirá a porteira para a entrada de todos. Quem observa o discurso nos seus agradecimentos, vê que há superdimensionamento na cartinha do Papa e de mais outros líderes conservadores enquanto as vozes mais altas e mais ativas, mas também mais radicais e esquerdistas, são esquecidas, ir até a Fiesp para falar com pessoas, que se pudessem teriam executado literalmente, Lula serão ouvidas. Uma esquerda identitária e pequeno burguesa, que devido as dificuldades econômicas não poderão de ir até a Flórida para fazer compras, aderirão a lulismo.

Os militares mais espertos, ficarão calados e de dentro de seus quartéis continuarão a confabular para ver a onde erraram, para que próximo golpe acertem.

Em resumo, abriu-se a temporada do adesismo, mas em nome de falsos pretextos tudo será aceito.

