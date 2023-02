O caso da vereadora de São Miguel do Oeste (e uma poesia)

Apoie o 247

Como o objetivo central deste texto é trazer uma poesia ao público para que possamos debater melhor a nossa estética civilizatória, tecerei breves comentários, apenas para localização do “nexo causal” da produção literária em curso.

Pois bem! Fiz este poema inspirado a partir da suposta saudação nazista que realizaram alguns munícipes de São Miguel do Oeste, no estado de Santa Catarina, e da cassação na madrugada do dia 4 de fevereiro corrente da vereadora desta cidade, Maria Tereza Zanella Capra (PT).

No primeiro plano não nos cabe aqui fazer o juízo do mérito da cassação da parlamentar. Aparentemente, o processo instaurado pela Câmara Municipal de SMO é cheio de vícios. E em tempos em que o jogo político que o devido processo legal com direito à ampla defesa e irrefutável contraditório foi tão desrespeitado por certos “heróis” de capa preta de fala manhosa, não sabemos o que é justiça e o que justiçamento mais.

No entanto, a relatoria que formalizou o pedido de cassação do mandato em questão, confirmada por 10 a 1 dos votos dos vereadores, buscou como escopo, afirmar que a vereadora quis “propagar notícias falsas e atribuir aos cidadãos de Santa Catarina e ao Município de São Miguel do Oeste o crime de fazer saudação nazista e ser berço de célula neonazista” (assim consta na denúncia), face que a parlamentar teria publicado em seu Instagram vídeo em que dezenas de cidadãos e cidadãs desta localidade, durante uma manifestação em apoio a Jair Bolsonaro, estes que de fato se postaram com os braços erguidos para frente e as palmas das mãos abertas, fundamentalmente semelhante às saudações a Adolf Hitler, estariam realizando uma prática tipificada como crime.

O gesto, segundo os denunciantes (populares) daquele município, seria, contudo, para “emanar energias positivas”. Tal “energia” precisou se “invocada” durante a execução do Hino Nacional no protesto que acontecia no dia 2 de novembro de 2022 – logo após a realização do segundo turno das eleições presidenciais – em frente a um quartel militar, a saber, o 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

Retomando o cerne da ideia de compor um poema. Busquei refletir acerca do conjunto das semiologias que brotam de gestos, palavras e ações humanas. Entretanto, os contextos, dada a temperatura e pressão dos tempos históricos, impactam sobremaneira no discurso e na atividade humana diária. Não obstante, tudo neste caso “cheira” ao espírito do tempo complexo que vivemos; tempo de tentativas de golpe; de incitações ao ódio; aos brados autoritários; às fake news de larga escala; e tantas outras agruras civilizatórias.

Não sei qual será o desdobramento jurídico-político-histórico da publicização do vídeo pela vereadora Capra; também o que se dará acerca de sua cassação; e evidentemente, do fato gerador, o gesto da “emanação de energias” de populares de São Miguel do Oeste. O que tenho certeza é que não podemos abdicar de fazer um debate sobre o Brasil, nossa estética, nossa cognição, nossa cultura, nossa política e o que o futuro reservará para as gerações vindouras a partir dos nossos falares e agires de hoje (nas madrugadas de pouca luz e tantos gestos – esquisitos).

Ademais, a poesia também tem a finalidade de alertar que muitas vezes (pensando ser) processos de cura, podemos está estimulando a mais severa doença (no corpo, na alma, na cognição).

Leiamos, por gentileza:

…………………………….

Significação dos significados

Medicinais

Ou meio de sinais?

Eis que mulheres

[e homens

Probos

Erguem suas probas mãos,

[palma aberta,

Para frente,

[braços em riste.

Uma oração,

Ou nazistas

[inveterados

Fazendo saudação

[ao inferno em chamas?

Clamas!

Há um claro limite

Entre a intenção

[e a realização.

E uma inquestionável

[relação conexa

Entre uma ação

E o espírito de um tempo.

A prece.

E a pressa:

Urge nessa divisão

A necessária (re)cognição.

O Brasil da pandemia

É um Brasil doente.

Tanta gente ensandecida

[ pela partida da razão.

A-deus.

A ignição.

É medicinal

[alguma enganação.

Mas é meio de sinal

Sua real

[ significação…

