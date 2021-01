O desequilíbrio socioemocional e a ressignificação da nossa existência

De tempos em tempos a sociedade em geral nos leva a acreditar que somos donos do nosso destino e que a mudança parte sempre de nós, porém esquecemos que vivemos na coletividade influenciados o tempo todo pela mesma e para ir além das nossas necessidades emocionais precisamos de um senso coletivo alinhado ao compromisso da responsabilidade afetiva e empática para com nossos pares.

Nosso atual sistema socioeconômico age com certa perversidade em nosso subconsciente e nos gera uma cobrança incessante por resultados, metas e planos desde que somos introduzidos ao mundo e isso resulta num enorme vazio existencial que lota os consultórios de terapeutas e psiquiatras por todos os cantos mundo afora. A ideia de que todos devemos por obrigação ter uma espécie de “missão” em nossa existência também contribui na formação desse vazio que afeta também nossas relações afetivas e amorosas.

Segundo a teoria da Modernidade Liquida e Amor Liquido de Zygmunt Bauman com a evolução e a enorme propagação das tecnologias do meio do último século até os dias de hoje através da famigerada globalização, nós passamos a viver numa sociedade que perdeu os valores sólidos nas suas relações em geral, ou seja, nossas relações em geral passaram a ser descartáveis e completamente carregadas de futilidades que ao se somarem às cobranças por “sucesso material” geram problemas psicológicos que muitas vezes se transformam em doenças psicossomáticas como Depressão e Ansiedade por exemplo.

É necessário também entendermos que todos os conceitos sociais de felicidade, sucesso, amor e carinho são deturpados a partir do momento que foram criados, pois essa criação foi baseada em materialismos que em nada acrescentam em nossa evolução enquanto seres humanos conscientes. O fato de depositarmos nossos sentimentos em coisas e pessoas que estão inteiramente ligadas a esses conceitos socias nos leva a alimentar o ciclo da nossa degradação mental e sentimental.

Só avançaremos nessa importante e necessária ressignificação das nossas relações existenciais quando entendermos que o real significado de sucesso, felicidade e amor está em nós mesmos e no que sentimos individualmente, e é essa felicidade individual e o respeito por ela, que fará com que nossa sociedade seja um coletivo de pessoas com saúde mental e sentimental plenas.

ACREDITE EM VOCÊ, SEJA O QUE TE FAZ BEM E FAÇA O QUE TE TRAZ PAZ.

O conhecimento liberta. Saiba mais