O mundo é uma porcaria

Por Miguel Paiva, do Jornalistas pela Democracia

Diz a lenda que o primeiro exército do mundo foi criado quando cinco homens de uma caverna se juntaram para dominar os cinco homens de outra caverna. Foi uma matança. As mulheres foram acusadas de causar a briga e a guerra foi inventada. As mulheres sempre foram usadas como moeda de negociação entre os primitivos clãs que dominaram a terra. Geravam filhos no ventre e então eram consideradas mercadorias valiosas para negócios, mas não para a vida.

Um meme que circula pela internet mostra a reprodução desenhada do quadro de Courbet com uma vagina em primeiro plano chamado A origem da Vida e ao lado uma imitação do mesmo quadro só que com um homem e seu pênis e assinado por Orlan. Este se chama, é claro, A origem da Guerra. Didático, não? Daí, os exércitos serem compostos na sua maioria, até hoje, por homens. O hábito faz o soldado.

O homem sempre foi educado para ser o mais forte, para não levar desaforo para casa e para encher de porrada quem se meter a engraçadinho. A guerra nasce no seio da família e se estende para os países e continentes. Há guerras e guerras. A África, por exemplo, vive guerras horríveis e sanguinárias desde sempre e o mundo ocidental olha para lá com óculos escuros porque o sol é muito forte. Basta uma guerra acontecer aqui no meio da Europa dita civilizada que todos se mobilizam. Quer dizer, ameaçam se mobilizar, mas se escandalizam.

Nos Balcãs precisou a guerra dizimar metade da população da antiga Iugoslávia para que a Otan se manifestasse. Era na Europa, mas envolvia mulçumanos, essa gente que os Europeus apenas suportam. Morreram muitos.

Na Ucrânia existem católicos, ortodoxos e judeus e isso significa boa parte da população do mundo. Fora isso envolve gás, petróleo e território estratégico. Otan de um lado e Rússia de Putin do outro. Não dá para dar razão a nenhum deles e é a população que paga. Agora os ucranianos estão resistindo nas ruas, vão morrer para defender um país de um destino já traçado porque a linguagem que interessa não é a da civilização, da cultura, da sobrevivência. É a linguagem dos poderosos que batem o pau na mesa (e a mesa do Putin é enorme) e gritam mais forte para que todos ouçam.

A guerra nasceu com os homens e vai ser difícil se livrar dela. Como eu disse, juntou dois ou três e já fecham o punho esperando o próximo. Formação de quadrilha é o primeiro sentimento social do homem na terra. Difícil ver um exército de mulheres. Elas até se juntam para sobreviver e agora vemos as ucranianas e seus bebês se refugiando em bunkers improvisados para escapar da morte que os homens criaram.

É um mundo difícil esse e não é uma questão de ideologia. Os países mais civilizados procuram não falar de guerra, mas seus exércitos continuam recebendo incentivos. Os países mais pobres se escudam atrás da religião para atacar os inimigos. Será difícil escapar ileso. Morreremos todos de susto, bala ou vício, mas prefiro resistir o maior tempo possível para poder conviver com a ilusão de que isso um dia vai acabar. Mas que o mundo foi e será uma porcaria, como dizia Julio Sosa, isso eu concordo.

