O novo presidente da Comissão de Educação da Câmara não apareceu na Conferência Nacional de Educação

Realizou-se em janeiro a Conferência Nacional de Educação, da qual resultou uma série de propostas sérias para o Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034. Agora nomeado para presidir a Comissão de Educação da Câmara, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) não deu as caras por lá. E não surpreendeu.

Negar o inegável e apregoar o inexistente são práticas fundamentais da extrema-direita, portanto participar de discussões que visem a construir um futuro calcado no conhecimento não consta da agenda dessa gente. Interessa saber quais princípios movem um Parlamento que aprova o nome desse sujeito para um cargo destinado a lidar com a educação.

Para o educador César Callegari, que por 12 anos integrou o Conselho Nacional de Educação, “a escolha do deputado Nikolas Ferreira para a Comissão de Educação revela o pouco caso que a extrema direita tem pelos reais problemas educacionais do país”.

Interesses ideológicos miúdos não deveriam se sobrepor ao debate educacional. Neoliberais extremistas como Ferreira sabem muito bem que propor aberrações como o homeschooling só serve para tumultuar o ambiente, incensando a velho e fajuto argumento de que um imaginário “marxismo cultural” infesta o ensino.

“Homeschooling, uma das bandeiras atrasadas defendidas pelo deputado, só é prioridade para aqueles que pretendem autorização legal para formar quadros ‘puros’ doutrinados para servir às seitas ultraconservadoras. É o que acontece nos Estados Unidos, um dos poucos países em que isso é admitido”, observou Callegari à coluna.

O ex-secretário municipal da Educação de São Paulo (administração Fernando Haddad) afirma caber aos setores responsáveis da sociedade manter presença vigilante sobre os trabalhos da Comissão nas mãos de Nikolas Ferreira, forçando o debate em torno das pautas definidas no projeto do PNE, todas opostas à visão bolsonarista, como ficou claro nas palavras do ministro da Educação, Camilo Santana: “Nós queremos um PNE da equidade no Brasil, para acabar com as diferenças entre pobres e ricos, negros e brancos, para dar oportunidade a todos”.

