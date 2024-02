O Ocidente é incapaz de aceitar o seu lento desaparecimento como bloco dominante

Apoie o 247

“O Ocidente está em perigo”, alertou o novo presidente da Argentina, Javier Milei, na reunião deste ano do Fórum Económico Mundial (WEF) em Davos, na Suíça. No seu estilo perigosamente atraente , Milei culpou o “coletivismo” – isto é, o bem-estar social, os impostos e o Estado – como a “causa raiz” dos problemas do mundo, levando ao empobrecimento generalizado.

O único caminho a seguir, declarou Milei, é através da “livre empresa, do capitalismo e da liberdade económica”. O discurso de Milei marcou um regresso à ortodoxia de Milton Friedman e dos Chicago Boys, que promoveram uma ideologia de canibalismo social como base para a sua agenda neoliberal.

Desde a década de 1970, esta política de terra arrasada devastou grande parte do Sul Global através dos programas de ajustamento estrutural do Fundo Monetário Internacional. Também criou desertos fabris no Ocidente (o que Donald Trump, no seu discurso de posse em 2017, chamou de carnificina americana).

É aí que reside a lógica confusa da extrema direita: por um lado, apelar à classe bilionária para dominar a sociedade no seu interesse (o que produz a carnificina social) e depois, por outro lado, inflamar as vítimas dessa carnificina para lutarem contra políticas que os beneficiariam.

Milei está certo na sua avaliação geral: o Ocidente está em perigo, mas não por causa de políticas socialdemocratas; está em perigo devido à sua incapacidade de aceitar o seu lento desaparecimento como bloco dominante no mundo.

O instituto Tricontinental acredita que esta é a afirmação teórica mais significativa que o nosso instituto fez nos seus oito anos de história.

Tanto em “ Hiper-Imperialismo ” como em “ A agitação da ordem mundial ” destacamos quatro pontos importantes:Primeiro, através de uma análise profunda dos conceitos de Norte Global e Sul Global, mostramos que o primeiro atua como um bloco, enquanto o último é apenas um agrupamento solto.

O Norte Global é liderado pelos Estados Unidos, que criaram vários instrumentos para alargar a sua autoridade sobre os outros países do bloco (muitos dos quais são potências coloniais históricas e sociedades coloniais).

Estas plataformas incluem a aliança de inteligência Five Eyes (inicialmente criada em 1941 entre os EUA e o Reino Unido, a rede expandiu-se agora para Quatorze Olhos); a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN, criada em 1949) e o Grupo dos Sete (G7, criado em 1974).

Através destas e de outras formações, os Estados Unidos e os seus aliados políticos dentro do Norte Global são capazes de exercer autoridade sobre os seus próprios países e os países do Sul Global.

Em contraste, os países do Sul Global têm sido historicamente muito mais desorganizados, com algumas alianças e ligações mais frouxas em torno de afiliações regionais e políticas.

O Sul Global não tem um centro político nem um projeto ideologicamente orientado.

A análise dos textos é detalhada, valendo-se de bases de dados públicas e de bases de dados construídas pelo Global South Insights (GSI). O resultado final é que existe um sistema mundial que é gerido perigosamente por um bloco imperialista. Não existem imperialismos múltiplos, nem conflitos interimperialistas.Em segundo lugar, as plataformas do Norte Global exercem poder sobre o sistema mundial através de uma série de vetores (militares, financeiros, económicos, sociais, culturais) e através de uma série de instrumentos (OTAN, Fundo Monetário Internacional, sistemas de informação).

Com o declínio gradual do controle do Norte Global sobre o sistema financeiro internacional, as matérias-primas, a tecnologia e a ciência, este bloco passa a exercer o seu poder principalmente através da força militar e da gestão da informação.

Nestes textos não abordamos a questão da informação, embora já a tenhamos escrito anteriormente e a retornaremos num estudo sobre soberania digital.

O foco destes textos está em grande parte nos gastos militares, onde mostramos que o bloco liderado pelos EUA é responsável por 74,3% dos gastos militares mundiais e que os EUA gastam 12,6 vezes mais do que a média mundial numa base per capita (Israel, em segundo lugar). Os EUA gastam 7,2 vezes acima da média mundial per capita.

Para colocar isto em perspectiva, a China é responsável por 10% da despesa militar mundial e a sua despesa militar per capita é 22 vezes inferior à dos Estados Unidos.

Esses enormes gastos com as forças armadas não são inocentes. Não só acontece à custa de despesas sociais, como o poder militar do Norte Global é usado para ameaçar e intimidar os países e – se estes forem desobedientes – para os punir com o fogo do inferno e o enxofre. Só em 2022, estas nações imperialistas realizaram 317 destacamentos das suas forças militares para países do Sul Global. O maior número destes destacamentos (31) foi feito para o Mali, uma nação que procura fortemente a soberania e que foi o primeiro dos estados do Sahel a organizar golpes de estado apoiados pelos populares (2020 e 2021) e expulsar os militares franceses do seu território (2022).

Entre 1776 e 2019, os Estados Unidos realizaram pelo menos 392 intervenções em todo o mundo, metade delas entre 1950 e 2019.

Isto inclui a terrível e ilegal guerra contra o Iraque em 2003 (no Fórum Económico Mundial deste ano, o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' al-Sudani, pediu que as tropas do Norte Global abandonassem o Iraque).

Esta vasta despesa militar do Norte Global, liderada pelos Estados Unidos, reflete a militarização da sua política externa.

Um dos aspectos pouco comentados desta militarização é o desenvolvimento de uma teoria tanto nos Estados Unidos como no Reino Unido da “diplomacia de defesa” (como observado na “ Revisão Estratégica de Defesa” do Ministério da Defesa do Reino Unido de 1998).Nos Estados Unidos, os pensadores estratégicos usam a sigla DIME para refletir sobre as fontes do poder nacional (diplomacia, informacional, militar e econômica).No ano passado, a União Europeia e a OTAN — as instituições no coração do Norte Global — comprometeram-se conjuntamente a “mobilizar o conjunto combinado de instrumentos à nossa disposição, sejam eles políticos, econômicos ou militares, para prosseguir os nossos objetivos comuns em benefício dos nossos bilhões de cidadãos.”Caso você não tenha entendido, esse poder – principalmente o poder militar e a diplomacia militar – não é para servir a humanidade, mas para servir apenas aos seus “cidadãos”.Terceiro, a Parte IV do nosso estudo sobre o “Hiper-Imperialismo” chama-se “O Ocidente em Declínio” e analisa as evidências desta tendência a partir de uma perspectiva que rejeita a propaganda do medo de Milei de que “o Ocidente está em perigo”. Os factos mostram que desde o início da Terceira Grande Depressão , o Norte Global tem lutado para manter o seu controlo sobre a economia mundial; os seus instrumentos – monopólios sobre tecnologia e matérias-primas, bem como o domínio sobre o investimento direto estrangeiro – foram fundamentalmente corroídos.

Quando a China ultrapassou a quota dos Estados Unidos na produção industrial global em 2004, os Estados Unidos perderam a hegemonia na produção (em 2022, os primeiros detinham uma quota de 25,7 por cento contra os 9,7 por cento detidos pelos segundos).

Dado que os Estados Unidos dependem agora de importações líquidas de capital em grande escala, que atingiram 1 bilhão de dólares em 2022, os EUA têm pouca capacidade interna para proporcionar vantagens econômicas aos seus aliados do Norte Global ou do Sul Global.

Os proprietários de capital nos Estados Unidos desviaram os seus lucros do tesouro de seu país, criando as condições econômicas para a carnificina social que aflige os Estados Unidos.

As antigas coligações políticas enraizadas em torno dos dois partidos nos Estados Unidos estão em fluxo, sem espaço dentro do sistema político dos EUA para desenvolver um projeto político e exercer a hegemonia sobre a economia mundial através da legitimidade e do consentimento.

É por isso que o Norte Global liderado pelos EUA recorre à força e à intimidação, construindo o seu enorme aparato militar através do aumento da sua própria dívida pública (uma vez que há pouco consenso interno para usar esse empréstimo para construir a infraestrutura e a base produtiva do país).

A raiz da Nova Guerra Fria imposta pelos Estados Unidos à China é que a China ultrapassou os Estados Unidos na formação líquida de capital fixo, enquanto os EUA registaram um declínio gradual.

Todos os anos, desde 1992, a China tem sido um exportador líquido de capital, este excedente de criação de capital tornou possível financiar projetos internacionais como as Novas Rotas da Seda (BRI), agora com 10 anos.

Em quarto lugar, analisamos o surgimento de novas organizações enraizadas no Sul Global, como a Organização de Cooperação de Xangai (2001), o BRICS Plus (2009) e o Grupo de Amigos em Defesa da Carta das Nações Unidas (2021).

Estas plataformas inter-regionais estão numa fase embrionária, mas fornecem provas do crescimento de um novo regionalismo e multilateralismo. Embora estas formações não procurem operar como um bloco para contrariar o bloco do Norte Global, refletem o que anteriormente chamamos de “novo estado de espírito” no Sul Global.

