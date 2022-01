Apoie o 247

ICL

Em sua mensagem de final de ano, o Papa Francisco disse que a violência contra as mulheres insulta a Deus. Sábio e atuante a favor dos direitos humanos, Francisco chama a atenção para um tema recorrente no Brasil. As mulheres sofrem todo tipo de violência, até na hora do parto, e as que decidem militar na política enfrentam verdadeiros calvários. Quando se impõem, são descontroladas; quando se calam, são submissas. Os episódios de preconceitos são inúmeros.

Entre tantos, podemos citar o golpe cheio de misoginia sofrido pela ex- presidenta Dilma, os constantes ataques enfrentados pela mulher que preside o maior partido do país, o PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann. A deputada estadual (Psol), Isa Penna, foi acariciada no seio em plena sessão da Alesp. Já a deputada federal Natália Bonavides ( PT) teve de ouvir do apresentador Ratinho que ela deveria ser “eliminada”. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), é alvo constante de violência de gênero. A ex- prefeita de Conde Márcia Lucena (PT) foi presa no exercício do mandado sem ter cometido crime algum e até hoje usa tornozeleira eletrônica. A deputada estadual da Paraíba, Estela Bezerra (PT), também foi presa ilegalmente no exército do mandado, sem ter cometido crime e sem a autorização da assembleia legislativa da Paraíba.

O que todas essas mulheres têm em comum? Adentraram a política, local dominado por homens e fazem a diferença, travando lutas importantes em prol da sociedade, e, o mais importante, não se deixam abalar pelas investidas machistas, misóginas e autoritárias. Todos os dias, elas reafirmam que lugar da mulher é onde ela quiser estar. Você, mulher, não se deixe oprimir, ocupe seu espaço e vá à luta todos os dias! Somos cerca de 51% da população brasileira. O poder, é nosso!

