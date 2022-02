O PSB e suas mil faces

Mesmo com esse palanque recheado de direitistas na entrada do evento os convidados eram recebidos com uma foto enorme do ex-presidente Lula edit

O PSB acende em estados do Centro-Sul uma vela para o diabo, enquanto no Nordeste a vela acesa é para deus. Enquanto nas terras que deram 70% dos votos a Haddad, em 2018, governadores do partido brigam para Lula estar em seus palanques, em alguns estados do Sudeste desejam contar com os votos do PT, se possível mantendo distância de Lula.

Renato Casagrande, por exemplo, recebeu no último sábado (12), Sérgio Moro, o ex-juiz-político que condenou Lula, e depois foi ser ministro de Jair Bolsonaro numa negociata que, segundo o próprio presidente, o prêmio seria uma indicação para o STF. Sérgio Moro será candidato pelo Podemos.

Nesta quinta-feira (24), o atual governador da Paraíba, João Azevedo, se refiliou ao PSB numa festa que contou com a presença do neo-morista e ex-bolsonarista Julian Lemos, e o presidente do Podemos na Paraíba, Júnior Pires. Quando o candidato do Podemos visitou a Paraíba em janeiro, Julian Lemos e Júnior Pires receberam Sérgio Moro numa festa de arromba, que contou a presença do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, aliado de João Azevedo.

O candidato a senador na chapa de João Azevedo é Efraim Filho, do União Brasil, que concorre contra Ricardo Coutinho, candidato do PT e de Lula. O curioso é que mesmo com esse palanque recheado de direitistas na entrada do evento os convidados eram recebidos com uma foto enorme do ex-presidente Lula.

