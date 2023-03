Oportunidades para jovens brasileiros na Rússia

Apoie o 247

ICL

Por Kira Ivanova, Russian Federal Agency for Youth Affairs - O escritório Projeto Rússia-BRICS para Cooperação Internacional da Juventude está localizado na cidade de Ulyanovsk, Rússia. Foi fundado pela Agência Federal Russa de Relações da Juventude em setembro de 2020 e desde então realiza diferentes projetos, cujo objetivo é apoiar e melhorar os laços entre a juventude dos países BRICS.

A meta do escritório é unir esforços federais e regionais dos órgãos governamentais, entidades públicas, comunidade estudantil, de forma a apoiar o sistema de interação entre a juventude e organizações da juventude na Rússia e países BRICS. A base dessa interação é constituída de projetos educacionais e intercâmbios culturais. Esse festival de culturas é integrado em cada evento do projeto, onde participantes são introduzidos às tradições e

mentalidade de outros países.

Os maiores eventos e projetos prioritários do programa Juventude da Rússia-BRICS

1. Como vocês sabem, 2020 foi o ano em que a Rússia presidiu o encontro dos BRICS. Assim, tivemos muitos eventos do BRICS naquele ano, ao final de novembro de 2020, Ulyanovsk sediou o Sexto Encontro Internacional da Juventude BRICS e Encontros dos Jovens Ministers, onde 90 participantes dos países BRICS, vivendo na Rússia,

discutiram a situação geopolítica atual e oportunidades para o desenvolvimento de cooperação jovem entre os países BRICS em várias áreas. Foi o primeiro evento do escritório.

2. Um dos eventos anuais, que sempre ocorrem no projeto, é o Fórum Internacional da Juventude em Diplomacia Pública, InterYes. Em 2021 ocorreu pela primeira vez na cidade de Ulyanovsk e em 2022 e 2023 será online. No total, até hoje tivemos 160 participantes de 15 países. Eles participaram de sessões com especialistas, sessões de apresentação de projetos, 4 dias de oficinas no desenvolvimento de projetos de diplomacia pública. Os participantes aprenderam o básico sobre diálogo intercultural, gerenciamento de projeto, fundos para projetos, e desenvolveram 16 projetos em diplomacia pública para implementação subsequente a partir da orientação de mentores certificados.

Para participar no InterYES 3.0 (Abril 11-12) é preciso preencher o formulário.

3. Em setembro de 2021 e agosto de 2022, o Acampamento Internacional da Juventude BRICS foi realizado em Ulyanovsk. Cerca de 200 jovens participantes de países dp BRICS

compartilharam seu conhecimento, experiência e aprenderam sobre negócios, indústrias criativas, voluntariado, ecologia e desenvolvimento sustentável com 50 especialistas em 4 turnos. O propósito do acampamento é promover o desenvolvimento de cooperação orientada a prática entre jovens líderes nos países BRICS. Esse ano o tópico do acampamento será mídia. O acampamento do BRICS irá focar na criação de uma plataforma unificada de comunicação para se obter informação confiável sobre os países BRICS, e também dar a oportunidade aos jovens de desenvolverem o conceito da plataforma, que será finalizada por especialistas em TI e assim implementada.

4. Em março de 2022 e fevereiro de 2023, a Conferência Internacional de Voluntariado da Juventude, BRICS para Você, ocorreu online. A meta é unir jovens ativos dos países BRICS+ em voluntariado, assim como melhorar o nível de suas habilidades e

entendimento das principais características dos países BRICS. Como resultado, mais de 170 jovens de 20 países se juntaram à comunidade internacional de voluntariado e o Código de Voluntariado do BRICS foi unanimemente adotado.

5. De julho até dezembro de 2022, nós tivemos o programa de Cidades Criativas (UNESCO) dos países BRICS: arte em conjunto.

O programa consistiu em seis encontros online de representantes de profissões criativas que vivem em cidades consideradas pela UNESCO como Cidades Criativas.

Ulyanovsk foi a primeira cidade russia a se juntar a rede de Cidades Criativas da UNESCO

em 2015 como Cidade da Literatura. No total, nos países BRICS, existem 41 Cidades Criativas, então esse foi um passeio virtual bem interessante. Esse projeto deu a oportunidade não apenas de conhecer, mas de tomar iniciativas, como convidar colegas do BRICS a seus países, a seus projetos. No total, 300 pessoas de 25 países participaram nesses encontros online. O programa ganhou o primeiro lugar na premiação Eventos Russos de 2022 como Melhor Evento Online.

6. De fevereiro até julho de 2023, a exibição internacional Ornamentos BRICS: representando padrões étnicos dos países BRICS está sendo criada.

É um projeto cultural e educacional dedicado ao tema “Ornamento como Código Etnográfico das Nações dos países BRICS”. Os participantes de países BRICS estão selecionando ornamentos tradicionais de seus países, sistematizando para apresentação a história de suas origens, as especificidades de suas origens semânticas, históricas. O objetivo principal do projeto é a preservação e promoção da herança cultural de países BRICS.

7. No segundo semestre de 2023, o projeto está planejando sediar Melodia: Instrumentos Musicais na História do País.

O projeto envolve a pesquisa em música e instrumentos musicais dos países BRICS com representantes da esfera musical dos cinco países, assim como colaboração entre os músicos dos países BRICS.

8. “Soluções Criativas para Desenvolvimento das Cidades BRICS”, é um projeto que está sendo planejado para o segundo semestre de 2023 em formato híbrido. É um conjunto de eventos que inclui três níveis:

- Competição de ideias criativas e implementação entre a comunidade criativa das comunidades das Cidades Criativas da UNESCO dos países BRICS+ e entre a comunidade de criadores representada pelos países BRICS+ (remotamente);

- Conferência Cidades Criativas dos países BRICS+ : Cooperação criativa em ação; (Setembro 2023, cidade de Ulyanovsk (Rússia), formato híbrido);

- Eventos na perspectiva do V BRICS+ Fórum Municipal Internacional:

apresentação dos projetos, painel de discussão and mesa redonda

table (Novembro 2023, St. Petersburg).

9. “BRICS Universo” é uma exibição de fotos de fotografias dos países

BRICS e UNESCO Cidades Criativas Cities do BRICS tiradas por cosmonautas russos durante as expedições à Estação Internacional no Espaço, assim como fotografias de objetos culturais e naturais únicos, pessoas e eventos das Cidades Criativas feitas por pessoas criativas, fotógrafos dessas cidades. O projeto será implementado no segundo semestre de 2023.

10. O time do escritório também está trabalhando na criação de um Centro Multicultural BRICS em Ulyanovsk, Rússia. O Centro é uma plataforma criativa que irá introduzir a cultura dos países BRICS a seus visitantes, e será um espaço de coworking para eventos internacionais (mesas redondas, master classes, aulas, painéis de discussão, conferências online, debates, etc) e um espaço educacional (aprendizado de línguas).

Nós estamos sempre abertos para cooperarmos com brasileiros nos nossos projetos e também para que tenhamos participantes brasileiros nos nossos projetos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.