Os militares escorregaram para dentro do governo, mas são eles realmente os donos da bola?

Questionando o artigo de Jeferson Miola “Os militares voltaram dispostos a ficar”

Eles, os militares, Jeferson? Eles é que são o centro desta PORCARIA? Então, mais uma vez está provada a imensa incompetência destes militares, os quais só vemos os de pijama e os 3 mil cargos malandros incongruentes com as habilidades requeridas para cargos de governança. Esta escalada autoritária tortuosa cheia de remendos e burradas, cheia de inconvenientes e crimes administrativos está sendo comandada por alguém? Parece mais um amontoado de acidentes e improvisos, uma zoeira qualquer, de qualquer jeito, um lixo que nem um dono de botequim bem sujo quer chamar de seu.

Jeferson Miola, este general Ramos falou realmente achando que tem o poder na mão...( na verdade é um imbecil por ter ameaçado a sociedade e as instituições) mas ele tem este poder? E quem soma com o Ramos exatamente?

Quais são os aliados do Ramos dentro das forças armadas? É este pateta quem manda? E que poder eles teriam? Vão mandar fechar Congresso e STF novamente? Vão cercar o Palácio do Governo com armas e impedir que Bolsonaro seja destituído do cargo, agindo contra decisão da justiça?

Projeto de poder dos militares com Bolsonaro como porta de entrada? Mas governar como? As escolas de formação de patentes estão defasadas em 40 anos, então os decadentes ficaram alucinados? Tem general que não sabe nem rudimentos de geografia...tem avião da presidência vigiado por militares que traficou cocaína de boas.

É mais fácil acreditar que o conjunto da direita, em todos os níveis de seu espectro, simplesmente está caótica, cada setor se exaspera como pode e segundo seus interesses mais imediatos. Jornalistas da direita que apoiaram o Golpe de Estado contra Dilma Rousseff e que apoiaram a candidatura de Bolsonaro estão agora lamentando, mas não arrependidos, ainda querem uma solução golpista, sem as esquerdas e sem Bolsonaro, porém, sem Bolsonaro ser for possível desviarem da justiça que está no encalço de muitos destes sujeitos da direita "cheirosa" ou da direita "chorume" .

A direita está latindo, o PSDB ataca o STF, o STF ataca a coisa horrenda bolsonazista, militares decadentes e incompetentes uivam contra a democracia e a contra a Constituição, o congresso troca agressões dentro do espectro da direita, onde residem os extremistas. Setores da justiça no Brasil estão divididos entre o legalismo e o autoritarismo elitista...

Ramos está latindo, e vamos pôr a mão na sua boca para que ele morda? Os militares sequer investiram em qualquer ação de proteção da sociedade no enfrentamento da pandemia, sequer se fizeram ouvir com alguma estratégia no enfrentamento do estado de calamidade pública no caso de Brumadinho em 2019 ( coisa que lhes daria crédito), neste caso os militares foram humilhados pela presença circense de destacamento militar israelense que também nada fez. O exército não sabe trabalhar, e quer governar? Que cálculo mirabolante e antecipado é este? Precisamos também lembrar que o ardente desejo de Bolsonaro por armas nas ruas à disposição das milícias é o mesmo que criar mais problemas para as Polícias e para o próprio Exército, os militares querem governar o quê? Campos de guerra? Com a ajuda das milícias ou contra elas?

Jeferson Miola você diz que os militares estão há anos urdindo uma volta à cena política sem terem se preparado para trabalhar? Se estes militares se acham capazes de governar alguma coisa, e ainda mais, pela força, então a questão da sanidade mental da sociedade brasileira passa agora a ocupar o lugar de mais alta relevância. Além do mais, a Constituição não o permite. Embora eles já estejam aí pelas circunstâncias e não pelo cálculo, não significa que eles farão isso, não antes de promoverem uma emenda à Constituição...

"Eles conseguiram eleger Bolsonaro numa eleição fraudada com o impedimento do Lula e tutelada pelo general Villas Bôas por twitter. Numa eleição manipulada pela interferência do consórcio Globo-Lava Jato e bombardeada pela indústria de fake news financiada ilegalmente por empresários corruptos com a mais absoluta leniência do TSE.

Que governo incompetente e burro é este que envergonharia os generais da ditadura militar?"

Este "Eles" Jeferson, parece mais um amálgama de interesses que vêm se encaixando desde 2006, naquela época ninguém falava de militar urdindo coisa nenhuma, nem em 2013. O que se urdiu foi o caos devido à desmesurada cobiça e ousadia autoritária de setores civis que têm o dinheiro e uma desproporcional fatia do poder da qual não abrem mão, certamente que tiveram apoio ideológico de certos militares que "não sabem" que não podem se imiscuir na política. Pois também tiveram o apoio da classe média ressentida.

Não se vê orquestração militar nesta joça, se vê uma conspiração desesperada para a qual concorreram diversos setores da sociedade brasileira contra qualquer pacto social, uma vez que ameaça o caótico sistema consuetudinário de privilégios distribuídos a quem quiser ingressar no clube do reacionarismo às mudanças. Por outro lado, não há como negar, a intromissão do governo do EUA e de interesses financeiros internacionais tão acentuadamente dentro do governo brasileiro poderia acontecer mais facilmente com a ajuda de militares traidores dentro da inteligência do Estado, assim como foi o aliciamento de Sérgio Moro, assim como foi a participação de José Serra na entrega do pré-sal.

