Parceria Estratégica Global China-Brasil entra em uma nova era

Apoie o 247

ICL

Entre os dias 12 e 15 de abril, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva fez uma visita de Estado à China. Trata-se de uma visita histórica. Na grandiosa cerimônia de boas-vindas que o presidente Xi Jinping ofereceu ao seu colega brasileiro, a música Novo Tempo foi tocada. "Apesar dos castigos / Estamos crescidos / Estamos atentos / Estamos mais vivos". Este aperto de mão que atravessou os dois hemisférios simboliza que os chefes de estado dos dois países estão abrindo uma nova era para as relações sino-brasileiras. Como testemunha desta visita, acredito que ela foi um sucesso, rendeu muitos frutos e tem um grande significado, trazendo três impactos de longo alcance à Parceria Estratégica Global entre os dois países.

Em primeiro lugar, consolidou-se a confiança mútua estratégica. Este ano celebramos o 30º aniversário da nossa Parceria Estratégica Global e comemoraremos o 50o aniversário dos nossos laços diplomáticos no ano que vem. Portanto, o relacionamento sino-brasileiro encontra-se em um momento histórico para construir um futuro com base nas realizações conquistas no passado.

Durante a visita, o presidente Lula teve reuniões com o presidente Xi Jinping, o primeiro-ministro Li Qiang e o presidente da Assembleia Popular Nacional Zhao Leji, ocasião em que foi apontada a direção e traçado o plano para o avanço das relações China-Brasil sob novas condições históricas.

O presidente Xi Jinping indicou que a China está disposta a trabalhar com o Brasil para abrir um novo capítulo nas relações bilaterais na nova era, viabilizar mais bem-estar aos dois povos e trazer uma contribuição positiva e importante para a paz, a estabilidade e a prosperidade na região e no mundo.

O presidente Lula, por sua vez, disse que o Brasil está empenhado em estreitar seus laços com a China a partir de uma perspectiva estratégica para promover uma ordem internacional mais justa e racional. Os importantes consensos alcançados pelos dois chefes de Estado nortearão, de forma estratégica, a evolução das relações China-Brasil e estabelecerão uma base mais sólida de confiança mútua para a cooperação bilateral em todos os campos.

Em segundo lugar, ampliou-se a cooperação pragmática. Durante a visita, foi publicada a Declaração Conjunta sobre o Aprofundamento da Parceria Estratégica Global e foram assinados vários acordos de cooperação nos setores de comércio, investimentos, finanças, economia digital, informação e comunicação, ciência, tecnologia e inovação, aeroespacial, segurança alimentar, produção televisiva e intercâmbio de mídia.

Essa extensa lista de resultados ilustra a clara escolha de ambos os países de considerarem-se reciprocamente como uma oportunidade importante de desenvolvimento, bem como o compromisso firme de apoiarem mutuamente a prosperidade e o desenvolvimento. Isso impulsionará a cooperação pragmática entre a China e o Brasil, ampliando e aprofundando seu desenvolvimento de alta qualidade, além de trazer mais benefícios para chineses e brasileiros. Além disso, centenas de empresários brasileiros de vários setores acompanharam a viagem do presidente Lula, mostrando uma forte demanda e dinamismo do mercado que promoverão ainda mais o desenvolvimento eficiente e sustentável da parceria bilateral.

Em terceiro lugar, fortaleceu-se a concertação internacional. As duas maiores nações em desenvolvimento nos hemisférios Oriental e Ocidental, China e Brasil são também importantes economias emergentes. A abrangência, o carácter estratégico e a influência global das relações entre a China e o Brasil estão se tornando cada vez mais proeminentes. Nesta visita, os dois chefes de Estado conversaram em profundidade sobre questões mundiais e regionais, como governança internacional, mudança climática, crise da Ucrânia e cooperação geral entre a China e a América Latina.

Concordaram que a China e o Brasil devem praticar um multilateralismo genuíno, construir um sistema de governança global mais justo e razoável, salvaguardar efetivamente os interesses comuns dos países em desenvolvimento e a justiça e equidade internacionais, além de juntar as forças para edificar uma comunidade de futuro compartilhado para todos. Os dois países emitiram, especificamente, uma declaração conjunta sobre o combate às mudanças climáticas.

Diante dos crescentes desafios globais, nossos dois países estão comprometidos com o consenso de compartilhar um destino comum, no caminho da independência e da soberania, e com os valores da justiça e equidade, dando mais energia positiva para a paz mundial e o progresso comum.

No novo ponto de partida histórico, a China está pronta para trabalhar com o Brasil a fim de implementar os consensos dos dois chefes de Estado, colocar em prática os acordos assinados, aprofundar a Parceria Estratégica Global caracterizada por abertura, inclusão e cooperação de ganhos mútuos, e unir forças para avançar no processo histórico de modernização dos países em desenvolvimento, fazendo com que as relações sino-brasileiras continuem a ser um exemplo de cooperação Sul-Sul na nova era.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.