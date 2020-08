Pela unidade das forças de esquerda nas eleições em Florianópolis

As pessoas e entidades aqui subscritas defendem a unidade na diversidade e a formação da frente democrática e popular nas eleições municipais de Florianópolis em 2020. Reconhecemos todas as forças políticas que estão participando deste importante processo e apoiamos a formação de uma chapa majoritária encabeçada pelos partidos com maior força junto aos movimentos sociais, com experiência parlamentar, de gestão pública e potencial eleitoral: o PSOL e o PT. Destacamos como não menos importante a participação do PCdoB, PDT, PSB, PCLCP, UCB, Rede, PCB e UP para formação da Frente, que deverão ter participação direta nos processos decisórios durante a campanha, bem como lugar no futuro governo.

Também reconhecemos que as disputas e as discordâncias fazem parte dos processos democráticos e, principalmente, dentro da construção desta nova Frente política na cidade. Para fortalecer essa unidade é fundamental valorizar os critérios acordados durante a formação da Frente em Florianópolis, os quais devem orientar a solução dos impasses na indicação de nomes para a composição da chapa majoritária e outros que venham a surgir.

Nesse sentido, solicitamos que a participação democrática e popular seja incentivada no próximo período, com a promoção de debates e a explicitação e a publicização dos critérios adotados e também das decisões que venham a ser tomadas pela coordenação da pré-campanha unificada.

1) Pela unidade das forças que compõem a Frente em Florianópólis;

2) Pela vitória em Florianópolis!

3) Pelo combate ao fascismo e às forças conservadoras;

4) Pelo reconhecimento e valorização dos acordos locais/regionais;

5) Pelo fortalecimento da Frente com a participação democrática e popular;

6) Por um debate democrático, construtivo, público e contínuo.

Carta aberta para novas adesões:

Ana Maria Pereira Lopes. Psicóloga e professora universitária

Ana Paula Costa. Autônoma.

André Godinho. Analista em previdência.

Andréa Leonora. Jornalista aposentada.

Anna Paula Feminella – educadora.

Arthur Scavone. Jornalista.

Carlos Alberto Marques, professor universitário

Carolina Medeiros Bahia. Professora universitária.

Claudia Maria Dutra Neves. Pedagoga - aposentada.

Claudio João Vieira Servidor público Federal (Correios)

Cleusa Meurer . Professora aposentada.

Clóvis Montenegro de Lima. Médico, pesquisador do MCTI.

Cristina Maria Sanches de Andrades. Ex servidora municipal (médica do SUS).

Cristina Scheibe Wolff, Professora de História da UFSC.

Cristina Silva. Psicóloga.

Dalva Figueiredo do Nascimento. Professora de Biologia, rede estadual, aposentada.

Daniel Castelan. Professor universitário.

Daniela Ribeiro Schneider. Professora da UFSC

Dulce Marcia Cruz. Professora universitária.

Elizabeth Bauer. Advogada e aposentada.

Emanuel Flôres. Pesquisador em Políticas Públicas.

Emiliano de Brito Rossi. Doutor em Língua e Literatura Alemã (USP) e Tradutor.

Eriberto Meurer . Professor de Ciência política da UFSC.

Fabio Machado Pinto. Professor da UFSC.

Fabio Maia . Advogado.

Frederico Teixeira Gorski. Estudante de Direito.

Fátima Menoncin. Professora municipal aposentada.

Guga Andrade . Professor Dep Arquitetura – UFSC.

Guto Lima. Produtor cultural.

Henrique Finco, professor universitário

Israel F. de Aquino. Engenheiro.

Ivanildo Antônio de Sousa servidor municipal.

Joana Célia dos Passos. Professora UFSC

Josimari Telino de Lacerda. Prof da UFSC.

Julcemar Guilardi, aposentado.

Jurandi Teodoro Gugel, Eng. Agrônomo, Filiado ao PT Ex Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário em SC.

Karin Gabriele Bender. Enfermeira.

Leon De Paula, artista de Teatro e professor universitário.

Leonardo Tolomini Miranda, jornalista.

Luciana Barreto da Silva , pedagoga.

Luciano Brunet. Agrônomo.

Luis Felipe Bueno. Servidor público.

Manoel C. Andrade. Arquiteto e Urbanista - Aposentado UFSC.

Mara Coelho de Souza Lago. Professora UFSC.

Marcelo Henrique Romano Tragtenberg. Professor da UFSC.

Marcos Ferreira, membro coordenação da Frente Popular de 1992 em Florianópolis.

Maria Amélia S Dickie, prof da UFSC, aposentada

Maria Célia Di Bernardi. Produtora cultural.

Maria Inês Sugai. Professora UFSC, membro do BrCidades.

Marlova Aseff. Tradutora.

Marta Magda Antunes Machado. Antropóloga e professora.

Marília Assumpção Baron. Professora aposentada

Maurino Silva. Servidor público estadual, dirigente do Síntespe

Mirian Pizolati Cardoso. Odontopediatra e profa aposentada.

Márcio da Silva. Biólogo, estudante de Geografia, funcionário publico e Ambientalista.

Neila Maria Viçosa Machado. Nutricionista e professora universitária

Neila Simara Zanon. Enfermeira funcionária pública aposentada.

Nelson Brum Motta. Ativista e produtor cultural.

Nelson Rolim de Moura editor.

Nestor Bercovich. Professor Economia UFSC.

Nestor Manoel Habkost, professor universitário.

Patricia de Moraes Lima. Professora UFSc

Paulo Liedke. Servidor público federal na UFSC

Paulo Pinheiro Machado. Prof. do Departamento de História, UFSC.

Pedro de Souza. Professor Universitário.

Priscila Aranha Bergonsi. Estudante de relações internacionais.

Raul Fitipaldi . Jornalista da Desacato.

Remy José Fontana. Sociólogo, professor aposentado de Ciência Política na UFSC.

Ricardo Almeida. Gestor em comunicação digital e ativista cultural.

Ricardo Baratieri. Médico.

Ricardo Vieira. Servidor da UFSC

Roberto Wöhlke . Advogado e Professor Universitário.

Roselane Terezinha Lentz

Rubens Lunge. Jornalista, escritor.

Samuel Martins. Advogado e Professor Universitário.

Sandra Caponi. Professora da UFSC.

Simone Pereira Schmidt. Professora UFSC.

Sonia W Maluf . Professora.

Suzana Lucrécia Gava. Psicóloga.

Thaís Lippel. Médica. Servidora publica federal.

Thiago Skárnio. Comunicador e ativista da Cultura Digital.

Tiago Castilho. Professor / servidor público.

Tânia Grigolo, psicóloga

Vanessa Lehmkuhl Pedro. Jornalista e professora.

Vera Bazzo. Pedagoga e professora universitária, membro fundador do FEPE SC.

Wolney Adilson da Rocha Chucre. Agente penitenciário, sindicalista pré-candidato vereador.

Yara Horn. Psicóloga.

Zeca Pires. Cineasta

