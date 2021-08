Pesquisadora mineira sai em busca das Veredas & Ofícios do Brasil

Depois de pesquisar e catalogar, por intermédio de transmissões orais e escritas, receitas culinárias do Sul de Minas e Recôncavo Baiano, entre 2013 e 2019, a pesquisadora mineira radicada no Rio de Janeiro Juliana Venturelli partiu para um novo e fascinante projeto: a busca pelas Veredas & Ofícios em dezenas de localidades de 19 estados brasileiros.

O objetivo é, como ela diz, “através de uma viagem pelos interiores do Brasil, catalogar profissões e atividades tradicionais ligadas aos modos de fazer artesanal”.

O projeto é realizado em parceria com o jornalista carioca Mateus Habib, conselheiro e curador, que também é o seu marido. A dupla tem como objetivo final a criação de guias impressos, divididos por região, mapeando estes ofícios.

A viagem começou em janeiro de 2021, a partir do sítio do casal em Bom Jardim (RJ), pelas veredas do Sul de Minas, passando pelo Distrito Federal, e as cidades goianas de Cavalcante e Pirenópolis, onde ficará até início de setembro.

Território Kalunga

Já foram catalogados cerca de oitenta ofícios, entre eles, cozinheira(o), tecelã, retireiro, guasqueiro, cuteleiro, quitandeiras, bordadeiras, sanfoneiro, e recentemente, com a entrada, em Goiás, no território Kalunga - formado por 39 comunidades nos municípios de Cavalcante, Teresina de Goiás e Monte Alegre - foram registrados ofícios diretamente ligados à ancestralidade quilombola, como as formas de construir casas e de plantar, no modo de comer e de aflar os dialetos próprios.

Bens patrimoniais

“Os ofícios tradicionais são bens patrimoniais e precisam ser mapeados e registrados para que as tradições sejam vistas pelo seu valor histórico e cultural”, diz Juliana.

Em breve será lançado o canal no Youtube com vídeos minidocumentários.

Apoio

Se você conhece algum ofício ou se quiser ser um dos apoiadores do projeto, entre em contato pelo email: [email protected] ou pelo Instagram @veredaseoficios.

O projeto não conta com recursos financeiros e está à procura de financiamento para a realização dos Guias de Ofícios Tradicionais.

As secretarias de Turismo, Cultura e Meio Ambiente e empresas locais têm apoiado o Veredas & Ofícios, apontando as pessoas e seus ofícios e também com a logística que envolve a pesquisa.

Todas as entrevistas e imagens feitas até agora, estão expostas numa galeria virtual no Instagram @veredaseoficios.

