Petrobrás: declaração de encarregado é um tiro no pé do governo

ICL

Indicar pessoas para cargos no Brasil deveria ser considerado uma arte. É impressionante como os mandatários de esquerda fazem péssimas indicações para ministérios e empresas estatais. Lula indicou Berzoini e Palocci em seu primeiro mandato, Dilma indicou um completo idiota para o ministério da Justiça, José Eduardo Cardoso e isso custou-lhe o cargo. Já Lula no seu terceiro mandato indicou Geraldo Alckmin, Flávio Dino e agora Jean Paul Prates para a Petrobras. Nem temos texto suficiente para entrar no mérito das inglórias indicações ao STF, ali ninguém consegue indicar bem, ninguém consegue indicar nem mal, indicam horrível mesmo.

Lula passou o ano inteiro criticando o aumento indiscriminado de preços da Petrobras, a verdadeira extorsão que está sendo feita pela empresa junto ao trabalhador brasileiro, pagou-se no ano de 2022, cinco, seis, sete até oito reais num maldito litro de gasolina. É ridículo o governo Bolsonaro, a Petrobras e os especuladores estão fazendo com o Brasil, por pura ganância.

O presidente Lula viu e criticou a injustiça que é a Petrobras lucrar de forma escandalosa enquanto o povo passa dificuldade, jurou reverter a situação, fez disso uma bandeira de campanha e até chamou-a no seu discurso de posse de “empresa indutora de crescimento”, algo que ela apenas faz se oferecer combustível barato. Não precisa ser do círculo íntimo do presidente para saber que ele deseja que seja feito algo diante do descalabro.

Muitos esperavam que o novo presidente da Petrobras, sendo senador pelo PT, teria um mínimo de bom senso e compreensão diante deste disparate e iria diretamente anunciar que “acabou a mamata” do especulador, a Petrobras vai agir como uma verdadeira estatal e vai defender o Brasil. Quem pensava isso, errou.

O novo presidente da Petrobras nem sentou na cadeira e já disse “não vai haver intervenção”, em outro momento ele disse que iria acabar com a paridade de importação. Muitos dirão “ele está enrolando os empresários”, eu digo que se ele abaixar o preço, todo mundo vai ver, portanto, então a enrolação é inútil.

Os próximos dias dirão, mas parece que temos mais um que acha que foi eleito presidente da república e não que ele trabalha para o presidente. Mais um indicado que precisa ser demitido.

