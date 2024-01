Por que Lula está certo em trazer Marta de volta?

"Não posso deixar de relembrar que a trajetória dela deixou marcas profundas em SP e serviu de combustível para o crescimento do PT no estado", diz Emídio edit

É compreensível a polêmica que toma conta do PT diante da notícia da volta da ex-prefeita Marta ao partido. Ela se desfiliou em 2015 após ter sido deputada federal, candidata a governadora, prefeita de São Paulo, ministra e senadora. Estou entre os que acham que Marta errou ao deixar o PT e votar a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Mas não posso deixar de relembrar que a trajetória dela deixou marcas profundas em SP e serviu de combustível para o crescimento do PT no estado. Marta nunca se escondeu atrás das conveniências de ocasião.

Eu era presidente estadual do PT em 2014 quando Marta foi à minha casa me convencer a fazer um movimento politico para que Lula fosse candidato. Todos sabem que naquele ano ela foi a maior entusiasta da ideia. Expliquei a ela que não poderia aderir àquele movimento por respeito absoluto à então presidenta Dilma Roussef e, também, porque Lula não tinha emitido nenhum sinal no sentido de ser candidato. Marta é assim: destemida, inovadora e transparente nos seus gestos e ações.

Mas o que importa agora é compreender profundamente a conjuntura desafiadora que vivemos. Não é apenas sobre eleger Guilherme Boulos, o que já seria por demais importante. É sobre nossa capacidade de afirmar a democracia brasileira. É sobre afastar a ameaça fascista. É sobre ser um país mais justo socialmente. É sobre ser um país plural.

A capital é importante por si, pelas políticas públicas que pode produzir, pela sua força política e econômica, por sua importância internacional. Mas também é fundamental para a preservação da democracia no país.

Não podemos esquecer que o fascismo que governou o país não está sepultado – como bem mostra sua recente vitória na Argentina. Lembremos que o triunfo de Lula só foi possível graças à amplitude da aliança que se formou – e não esqueçamos da ampla presença do fascismo no Congresso Nacional e no controle de governos estaduais e prefeituras. A velha direita brasileira, parte do centro e parte importante da nossa sociedade estão hegemonizadas pelo fascismo – e é preciso derrotá-lo.

Nenhum de nós pode esquecer que as próximas eleições serão decisivas para a consolidação e estabilização da nossa democracia. E que na cidade de São Paulo se dará a mãe de todas as batalhas. A presença de Marta, ao lado de Boulos na chapa, é absolutamente decisiva pra nossa vitória.

O PT já deu a maior demonstração de maturidade política ao abrir mão de ter candidatura própria para apoiar Boulos. Receber Marta de portas abertas é outra demonstração de maturidade que a militância petista dará.

Para derrotar o fascismo em 2022, não nos pautamos pela atitude dos aliados nos episódios do impeachment e Lava Jato. Ao contrário: Lula costurou uma amplíssima aliança cujo símbolo maior foi a presença de Geraldo Alckmin na chapa vitoriosa. Necessário o registro de que em nenhum momento Lula deixou de denunciar o golpe que Dilma havia sofrido, tampouco deixou de denunciar a Lava Jato.

Foi essa aliança lastreada por um programa inovador que está novamente colocando o Brasil no topo das nações democráticas. O balanço do primeiro ano de governo Lula mostra que fomos muito além da preservação da democracia. Retomamos programas sociais vitoriosos, revertemos a devastação ambiental, aprovamos a Reforma Tributária, contivemos a inflação e crescemos quatro vezes mais do que o mercado previa. E também não podemos nos esquecer do reposicionamento do país no cenário internacional.

Em São Paulo, se dará a batalha mais simbólica da luta contra o fascismo neste ano. Não percamos nosso horizonte, não nos afastemos de nossa responsabilidade histórica, não nos apequenemos. Sigamos Lula na construção de um amplo palanque para retomar a maior cidade do país.

Abracemos Marta!

