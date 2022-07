PSDB-AM terá elenco de peso e representatividade nestas eleições

Teremos candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa e, certamente, ao governo do Estado, em parceria com o Cidadania edit

Chegamos ao mês de julho, pouco menos de 90 dias para a realização das eleições gerais que vão escolher os futuros presidente, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais para os próximos quatro anos – oito, no caso dos senadores. É um mês importante no calendário eleitoral porque começam a se definir os múltiplos cenários tanto para a Justiça Eleitoral quanto para partidos, pré-candidatos e eleitores.

Como dirigente do meu partido no Amazonas, o PSDB, tenho trabalhado intensamente em fortalecer nossas bases para chegarmos a essa reta definitiva com um elenco expressivo disputando todos os cargos abertos no Estado. Teremos candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa e, certamente, ao governo do Estado, em parceria com o nosso partido federado, o Cidadania.

Trabalhamos para que todas, todos e todes estejam representados no elenco de candidatos, mulheres, homens e representantes LGBTQIAP+, em um leque de representatividade de jovens, adultos e os que já passam dos 60 anos com tudo o que têm a oferecer com suas experiências de vida, talento e sabedoria. Também estarão representadas as diferentes matizes étnico-culturais do nosso Estado.

Isso é o que o PSDB-Amazonas busca: ser integral, amplo, inclusivo de todas as características que marcam o nosso povo brasileiro e, especialmente, o amazonense. E tudo isso será confirmado em nossa convenção partidária, que deverá ocorrer nos próximos dias, dentro da margem estabelecida pelo calendário eleitoral.

De meu lado, estou pré-candidato ao Senado e tenho singrado os rios amazônicos para levar uma palavra de fé e de esperança aos meus irmãos e irmãs do interior que vivem em meio à beleza natural e à riqueza de seus recursos, mas ainda em situação de pobreza e abandono, em busca do sonho do Eldorado, que aqui não significa tesouros físicos ou míticos, e sim condições necessárias para crescer, se desenvolver, se educar dignamente e ter saúde para trabalhar o seu futuro.

Estou com eles nessa busca e, com certeza, trazendo a minha força de luta e a minha experiência para que, juntos, possamos chegar a esse ponto desejado. Que Deus nos ilumine nessa caminhada, que será dura, mas vitoriosa, com certeza.

