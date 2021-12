Rato chauvinista ataca a liberdade de gênero

Apoie o 247

Pensar nas próximas eleições gerais no Brasil sem imaginar que temas polêmicos como a chamada “pauta de costumes” virá à tona de uma forma extremamente agressiva é ingenuidade. Começou. Nesta semana, a deputada Natália Benevides (PT-RN) foi atacada pelo apresentador de televisão Ratinho, do SBT, por ter apresentado um projeto que modifica o texto da certidão de casamento. Isso pra beneficiar pessoas do mesmo sexo que se casam.

A mudança, segundo a própria deputada, irá facilitar aos cartórios, que devem seguir a decisão do Supremo Tribunal Superior (STF) em realizar casamentos homoafetivos, a preencher a certidão com a frase: declaro firmado o casamento e não declaro “marido e mulher”. Isso porque os cartórios se negavam a fazer o registro de outra maneira.

Para o apresentador Ratinho, que sugeriu que eliminassem a deputada petista com metralhadora, a pauta em questão interfere na vida das famílias brasileiras. Para ele, dessa forma não haveria família tradicional como pai e mãe.

O “Ratinho” se comportou como o animal rato, se escondendo atrás das câmeras sua postura machista, homofóbica e retrógrada sobre as novas realidades de uma sociedade em mudança. Entre suas aberrações de narrativa, mandou a jovem deputada nordestina lavar a cueca de seu marido.

Pois é, o defensor dos “bons costumes” de um governo nefasto e genocida e que defende a família aniquila parte da nossa sociedade com a fome e negação à vacina ao invés de incentivar projetos como o da deputada do RN que descriminaliza o direito à sexualidade e gênero no país. Todo apoio à deputada Natália Benevides.

Portanto, é preciso que homens e mulheres cis heteronormativos no Congresso Nacional tragam à luz a realidade das periferias onde jovens gays, lésbicas, trans, bi e não binários possam ter seus direitos garantidos e não descriminados.

