São 130 mil crianças órfãs por culpa do Genocida

"O povo precisa ocupar as RUAS deste País urgentemente para tirar da Presidência da República Jair Bolsonaro", escreve o colunista Marconi Moura de Lima edit

Vou começar este trabalho trazendo um trecho da reportagem extraída do sítio do SINPRO-DF, porque não conseguiria escrever algo mais impactante, em resumo.

Senão, vejamos: “a revista The Lancet, um periódico científico qualis do Reino Unido, divulgou, na terça-feira (20), um estudo que diz haver, só no Brasil, mais de 130 mil crianças e adolescentes órfãos porque perderam o pai, a mãe, os avós ou todos os seus cuidadores para a Covid-19”[1].

Gente! É desesperador! É desolador! É angustiante!

Você que lê este texto, qual é a sua cidade? Aliás, quantos habitantes tem aí no seu município?

Se você reside numa cidade com 10.000 habitantes, calcule quantos municípios iguais ao seu temos de crianças inocentes órfãs neste momento. São quase 11 cidades do tamanho da sua.

Se seu município tem perto de 100 mil pessoas, pasme!, há mais crianças chorando sem seus pais e sem saber o que será de suas vidas[2] que tem gente na sua cidade.

Se você mora em São Paulo, capital, que tem pouco mais de 12 milhões de habitantes, puxa!, as crianças órfãs representam cerca de 10% da maior cidade da América Latina.

Em virtude disso, trago duas inquietações. A primeira delas é que o povo precisa ocupar as RUAS deste País urgentemente para tirar da Presidência da República, Jair Bolsonaro. A culpa de tanto desespero é particularmente dele. Como assim? Se ele tivesse comprado a VACINA em dezembro de 2020, a maioria das quase 550 mil pessoas que morreram por COVID-19 estariam vivas neste julho de 2021 e não teríamos mais de 130 mil CRIANÇAS ÓRFÃS.

Na segunda mobilização, com a dor que aperta meu peito, fiz uma poesia para, ao menos servir de canal de reflexão sobre nossa postura no mundo; sobre certos descasos que são aceitos por parte de nossa população; e especialmente, para servir como uma espécie de oração em clamor por estas 130 mil crianças, rezando ainda para que tão logo se encerre este suplício, ou mais crianças também restarão órfãs.

Vamos de imediato à poesia...

………………………….

Os órfãos e o Genocida

É como inseticida.

Mas não aniquila insetos.

São fetos

Há pouco experenciando o mundo

[ e a vida.

Banida

Pela falta da vacina

Numa atitude assassina

[ do Presidente do Brasil.

São 130 mil.

Repetindo lentamente:

Ceeen-to e triiin-ta mil…

[ e mais

[ crianças

Nesse minuto,

Órfãos

Porque o fajuto,

Esse demente Presidente,

Matou deliberadamente

Milhares

[ de pais

[ e mães

Deixando inocentes

[ neste mundo,

[ imundo,

Sem proteção,

Sem a lição,

Sem a emoção,

Sem a visão primeira da existência

[ que brota do seio da mãe

[ ou do olhar firme do pai

Se tivesse a vacina

E o alimento

Essa triste sina

Não teria advento.

E os órfãos seriam apenas

[ crianças

Com suas esperanças.

Resta saber

Quando pararão de morrer

Outras mães e pais

Para que as crianças tenham paz,

[ futuro

[ e vida plena!

Deus,

Proteja aquela pequena,

Aquele pequenino,

Meninas e meninos.

Não lhes permita mais agonia.

Alegria

Aos órfãos desta pandemia...

………………………….

