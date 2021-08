Saúde mental e as tensões do mercado de trabalho: é preciso buscar ajuda

A temática da saúde mental no trabalho nunca foi tão falada quanto nos últimos anos. Ainda bem né? Afinal, o esgotamento mental e físico, conhecido como síndrome de Burnout, pode atrapalhar a saúde e a vida do profissional edit

Se Saúde mental se refere ao bem estar consigo e com os outros ao redor, o ambiente de trabalho pode impactar a nossa saúde mental com fatores como, o excesso de horas de trabalho, pressão para atingir metas, clima entre os colegas, entre outros fatores. Esses pontos negativos no trabalho podem facilitar o surgimento de doenças como depressão e ansiedade.

Qualquer profissão pode gerar esse mal estar, especialmente os corretores de imóveis, que lidam com um ambiente extremamente competitivo, imprevisível e que exige forte capacidade de comunicação inter pessoal. Enquanto profissionais liberais, a capacidade de gerenciamento financeiro e de horários é extremamente necessária.

Quanto ao papel das imobiliárias, cabe oferecer um espaço que as pessoas sintam-se confortáveis para trabalhar, com suporte e reconhecimento profissional, estando disponível para uma escuta e compreensão, sem julgamentos. Não existe mágica para cuidar da saúde mental: ter tempo de descanso, manter hábitos de vida saudáveis, saber reconhecer, falar e ouvir sobre o que nos afeta seriam possíveis dicas de cuidado.

PUBLICIDADE

Importante frisar que, caso apresente alguns dos sintomas com persistência, a procura de um profissional especialista pode ser necessária.

PUBLICIDADE

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.