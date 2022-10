Seja o que for, a luta continuará

Apoie o 247

Estamos a poucas horas do resultado do primeiro turno. Penso que Lula vencerá já, como já argumentei em outro artigo. Mas não sou futurologista e apenas um analista.

Pode ser que haja segundo turno e devemos nos preparar desde já para adotarmos algumas diretrizes comuns e aplicá-las nas 4 semanas de fogo que teremos pela frente, obviamente se eu estiver errado e tivermos segundo turno. Vejamos:

1- Temos que colar no nome de Bolsonaro a mentira. Pode ser Bolsofake, Fakonaro, Pinoquionaro… o que seja. Ele deve estar marcado como alguém que mente doentiamente. Colocar descrédito sistemático no adversário é uma estratégia eficiente, ainda mais quando temos farto elemento real para isso. Com isso, esvazia-se a pauta da corrupção do PT e do moralismo de sua candidatura.

2- Temos que focar todos os nossos esforços para pautas econômicas e sociais que interessam diretamente na vida das pessoas. Indicar programas que farão as pessoas prosperarem no próximo governo.

3- Temos que enfatizar o valor da mulher na nossa nação e bater no Bolsonaro como um homem que não gosta desse grupo. Ele tentará avançar sobre esse grupo com a pauta moralista e pelo fato de que os programas sociais, como entrega de casas, etc, são colocados em nome das mulheres - algo que deve ser desmascarado pois assim o seu governo faz, por força de lei.

4- Lula já não está tão jovem… o ideal é que ele não compareça nos debates pois o mesmo só será um festival de ofensas e fakenews, o que aumenta a abstenção, o voto nulo e o anti-petismo.

5- É de vital importância mostrar que a candidatura de Lula não é a candidatura do PT, mas do Brasil que tem decência.

6- Chega de morder a isca de que Lula foi preso e solto pelos supostos amigos do STF. A resposta tem que ser simples: Lula está livre e é candidato, Bolsonaro só é candidato e está desesperado porque quer fugir da cadeia.

7- Toda a militância deve se organizar nas redes e nas ruas para defender Lula com propostas e - como nesse campo existe uma pluralidade gigantesca - devemos colocar Bolsonaro como um ser-humano sem o mínimo de decência e com sérios transtornos mentais.

Caso haja segundo turno, é cabeça erguida, firmeza na trincheira e festa para não dar ao inimigo a retórica de uma vitória sob qualquer ótica. Devemos enfatizar o quanto nunca um presidente teve tantos votos no primeiro turno. A ideia é: goleamos no 1° tempo, no segundo a goleada vai ser ampliada e será histórica.

