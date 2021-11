Sobre a "solidariedade" da presidenta do PT a Guilherme Boulos

A intenção de Boulos não é a unidade com o PT edit

João Pimenta, DCO

A presidenta do PT, companheira Gleisi Hoffmann, acaba de dar declaração dizendo para não deixar que “Fake News” dividam a esquerda. Não a levem a mal, companheiros. O PT tem sido extorquido sistematicamente por Boulos, este é apenas mais 1 dos casos.

O PT está preocupado com o problema das eleições e está sendo pressionado pelo PSOL, sabe-se lá Deus com o que, e não veem que seja bom queimar esta ponte agora. Erram, ao meu ver. O PSOL não quer apoiar Lula e Boulos pretende levar Haddad à ruína com sua candidatura.

Vejam que a declaração foi protocolar, mais do que um ataque a nós, é uma satisfação aos psolistas. Nas entrelinhas, vemos que, ao nem citar o tema. Não querem de forma alguma diminuir o estrago. É uma vitória. Está doendo nos financiados.

