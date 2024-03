Startups, sequestros e roubo de órgãos palestinos pelos nazi-sionistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

A escalada da violência e o projeto nazi-sionista de limpeza étnica na Palestina segue seu curso. Apesar de “israel” estar cada vez mais isolado, e tendo suas entranhas malignas expostas mundialmente, o atual genocídio continua. Com a desculpa de que exercem o direito de autodefesa, expulsaram a população do norte da Palestina em direção ao sul, e agora, depois de encurralar os civis no único ponto até então seguro em Rafah, junto à fronteira com o Egito, o massacre acontece ali. Mais de 1,5 milhão de pessoas deslocadas seguem na mira de “israel”.1

Mesmo após os crimes cometidos pelos nazi-sionistas de “israel”, seja bombardeando até mesmo com uso de fósforo branco, escolas e hospitais, corredores humanitários que serviram de iscas para atacar civis que eram expulsos de suas casas, impedindo a entrada de ajuda humanitária e até atacando os caminhões e ambulâncias, assim como as pessoas famintas que esperavam por comida, o que já ceifou a vida de mais de 30.000 palestinos (sendo a maioria de crianças e mulheres!) e feriu/mutilou mais de 70.000, a mídia alinhada aos interesses do estado pária e bandido segue retratando a resistência palestina contra esses abusos como terrorista.

continua após o anúncio

A mesma mídia que se mostra indignada com os “reféns do Hamas”, esquece de falar dos milhares de palestinos sequestrados pelas Forças de Ocupação de “israel” – apenas na Cisjordânia, onde não existe atuação do Hamas, são mais de 7.000, incluindo crianças2 – e são diariamente torturados e muitos morrem nos calabouços sionistas. Por sinal, apesar de condenarem os ataques do Hamas, esconderam a verdade sobre a maior parte dos israelenses mortos em 7 de outubro: vítimas do exército de “israel” através do Protocolo Hanibal”.3Um dos casos ocorreu no assentamento de colonos em Otaf, sul de “israel”, onde 70 carros foram atingidos por helicóptero do exército sionista. Ataque de tanques de “israel” ao kibutz de Be’eri também foram confirmados, assassinando vários civis.4,5

Isso para falar apenas desses 4 meses, que na verdade somam-se aos quase 76 anos anteriores de um regime de apartheid e limpeza étnica na Palestina.

continua após o anúncio

Veio à tona, inclusive com declarações dos próprios sionistas de “israel”, que o roubo de órgãos dos palestinos martirizados é algo recorrente. No atual genocídio perpetrado, nem mesmo os cemitérios foram poupados, tendo os túmulos revirados e profanados pelos verdadeiros terroristas6.

Surge assim uma nova questão: por qual motivo promovem esses crimes de sequestro e roubo de órgãos? Será apenas para o tráfico de órgãos? Ou teriam algum outro interesse, como o roubo de material genético dos palestinos, verdadeiros povos originários da Palestina?

continua após o anúncio

Ao mesmo tempo que essa dúvida surge, lembremos que os próprios testes de DNA são proibidos e rigidamente controlados pelo governo de “israel”.7 Motivo? Alegam “segurança nacional”.

No entanto, sabemos que a grande parte dos judeus que lá colonizam, não tem qualquer origem ou raiz com o Oriente, sendo em sua quase totalidade de origem europeia, o que compromete a tentativa de justificarem a limpeza étnica que promovem na Palestina desde 1948.

continua após o anúncio

E é aí que a pulga cresce atrás da orelha.

Os inúmeros sequestros que as Forças de Ocupação Sionistas fazem na Faixa de Gaza e igualmente na Cisjordânia ocupada desde 1948, associados com o roubo de órgãos (material biológico)8,9,10 e a proibição dos testes genéticos nos fazem pensar em algo que pode até parecer teoria conspiratória, mas faz muito sentido: o roubo de material genético dos palestinos estaria sendo proposital para a criação artificial e até mesmo burlar testes na tentativa de falsificarem provas para argumentar as “raízes” sionistas na Palestina.Tudo isso sendo possível graças ao poderio tecnológico que o estado sionista possui, sendo um dos mais tecnológicos do mundo e o berço de startups financiadas pelos EUA e aliados europeus. Em 2021, uma dessas startups noticiou a “criação artificial de DNA humano”. 11,12,13Mais do que um estado fake, “israel” seria também formado por deepfake de pessoas em nível molecular!Essa seria a cartada final na tentativa de justificar o injustificável, afinal, a lenda bíblica nada tem de relação com a Palestina. Escavações jamais acharam qualquer vestígio que amparassem o desejo criminoso de “israel”.14 A própria alegação de que “israel” é a terra prometida, não é justificada pela origem europeia da atual população invasora da Palestina. Afinal, os verdadeiros herdeiros de Noé (descendentes de Sem, seu filho, e de onde se originariam as religiões e povos semitas, incluindo árabes e hebreus), não são os judeus expulsos da Europa e, portanto, os tais israelitas do Antigo Testamento, não têm relação alguma com os invasores e genocidas israelenses.Historicamente, desde os primórdios da Palestina até a chegada dos otomanos, judeus-palestinos consistiam em menos de 5% da população local, sendo donos de cerca de 2% das terras. Em termo demográficos, inferiores numericamente até mesmo em relação aos palestinos-cristãos que eram entre 10 e 15% da população palestina. E é sempre bom salientar: todos os povos e religiões viviam de forma pacífica e harmoniosa na palestina junto aos árabes-palestinos e muçulmanos.15 Além disso, era uma sociedade árabe próspera, muito distante de ser um vazio demográfico, como os sionistas alegam até hoje.16

continua após o anúncio

Com o fim da I Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, a Palestina foi entregue ao Mandato Britânico que prometera um Estado árabe unido em todas as regiões do Oriente Médio (incluindo a Palestina, o que se sabe, nunca foi cumprido). Um pouco antes, em 1917, através da Declaração de Balfour, os britânicos também haviam prometido aos sionistas um lar para todos os judeus – e apenas para judeus. Com essa atuação dupla, garantia a estabilidade local e o apoio dos judeus para seus interesses.

Ignorando os anseios e desejos da Palestina, deu-se início à uma grande imigração de judeus europeus para a Palestina. A crise colonizadora era gritante e iminente. Em 1947, já havia 630 mil judeus e 1,3 milhão de árabes palestinos, ou seja, a população de judeus constituía 31% da Palestina. 17Conforme o lobby sionista avançou, contaminou e corrompeu os próprios membros da ONU18, fazendo com que esta entidade resolvesse sugerir a divisão da Palestina de forma unilateral, ofertando 10 vezes mais território aos judeus sionistas, saltando seu território invadido e roubado para 56%. E o colonialismo não parou por aí, avançando gradativamente e reduzindo não apenas o território original da Palestina, mas igualmente promovendo a expulsão dos palestinos de formas criminosas, mas que dizem ser “saídas voluntárias”.18O projeto sionista de “desarabizar” o país teve sucesso com a Nakba de 1948, quando mais de 750 mil palestinos foram expulsos (80% da população árabe local). E a Palestina original foi reduzida inicialmente para 42% do território, mas hoje é ainda menor: menos de 10%, e reduzindo a cada dia, conforme novos colonos sionistas seguem roubando casas e terras dos palestinos.19Em 1960, o conselheiro para assuntos árabes do primeiro-ministro Ben-Gurion defendia que a população árabe fosse reduzida “a uma comunidade de lenhadores e garçons”, justamente para viverem e serem explorados como escravos/mão-de-obra barata.17Sendo assim, o que o estado pária e assassino de “israel” faz escancaradamente hoje, incluindo declarações dos nazi-sioinistas que constituem o governo atual, como Itamar Ben-Gvir, ministro de Segurança Nacional20,21 de Israel e líder do partido de extrema direita e pró-colonização Força Judaica, Bezalel Smotrich19,21,22, ministro das Finanças, Yoav Gallant23, ministro da Defesa de Israel e o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu24,25, é sim um holocausto palestino, cujo objetivo é o extermínio e apagamento do povo palestino. Tal como o fundador do movimento sionista Theodor Herzl, que em 1895 referia-se ao povo palestino como um “problema árabe” que deveria ser combatido e resolvido, através da colonização e aquisição das terras na Palestina, seus sucessores seguem a mesma linha da limpeza étnica.26

continua após o anúncio

E quando confrontados com esses e outros argumentos que simplesmente destroem a farsa sionista, tentam acusar aqueles que se levantam contra como “antissemitas” – incluindo os verdadeiros judeus e árabes que são semitas!

O fato é que nem a ciência conseguiu provar até hoje essa mentira da “história milenar” de “israel”. O que não significa que os nazi-sionista abrirão mão de seus objetivos, afinal, com toda tecnologia e poderio financeiro, não podemos descartar a manipulação de provas para justificar seus crimes colonialista.

continua após o anúncio

Resta saber se novamente a Ciência será usada para subsidiar mais esse genocídio e, assim como Darwin quase foi amaldiçoado por aqueles que deturparam sua teoria – incluindo seu primo Francis Galton – para tentar argumentar a favor da “raça pura”, a genética será a nova vítima dos interesses nazi-sionistas?

Referências bibliográficas

1 Israel intensifica ataques contra Rafah e mais de 10 da mesma família morrem. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/israel-intensifica-ataques-contra-rafah-e-mais-de-10-da-mesma-familia-morrem/ 2 Mais de 7 mil palestinos foram sequestrados por ‘Israel’. Disponível em: https://causaoperaria.org.br/2024/mais-de-7-mil-palestinos-foram-sequestrados-por-israel/ 3 Exército de Israel é acusado de usar polêmico 'protocolo Hannibal' contra civis. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/01/exercito-de-israel-e-acusado-de-usar-polemico-protocolo-hannibal-contra-civis.shtml 4 The IDF Must Investigate the Kibbutz Be'eri Tank Fire Incident – Right Now. Disponível em: https://www.haaretz.com/opinion/editorial/2024-01-08/ty-article-opinion/the-idf-must-investigate-the-kibbutz-beeri-tank-fire-incident-right-now/0000018c-e5b8-d765-ab9d-f5fd1f830000 5 The day Hamas came. Disponível em: https://www.nytimes.com/interactive/2023/12/22/world/europe/beeri-massacre.html 6 At least 16 cemeteries in Gaza have been desecrated by Israeli forces, satellite imagery and videos reveal. Disponível em: https://edition.cnn.com/2024/01/20/middleeast/israel-gaza-cemeteries-desecrated-investigation-intl-cmd/index.html 7 A guerra genética de Israel: Testes proibidos. Disponível em: https://www.monitordooriente.com/20240111-a-guerra-genetica-de-israel-testes-proibidos/ 8 Hamas acusa Israel de roubar órgãos de corpos de palestinos. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2023/12/27/hamas-acusa-israel-de-roubar-orgaos-de-corpos-de-palestinos.htm 9 ONGs acusam Israel de roubar órgãos de cadáveres palestinos em Gaza. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/guerra-israel-x-palestina/84288/ongs-acusam-israel-de-roubar-orgaos-de-cadaveres-palestinos-em-gaza 10 ONG denuncia roubo de órgãos de palestinos mortos para banco de órgãos de Israel. Disponível em: https://revistaforum.com.br/global/2023/11/28/video-ong-denuncia-roubo-de-orgos-de-palestinos-mortos-para-banco-de-orgos-de-israel-148472.html 11 DNA sintético é aposta de startup francesa. Disponível em: https://exame.com/tecnologia/dna-sintetico-e-aposta-de-startup-francesa/ 12 New Algorithm Generates Synthetic Human Genetic Code. Disponível em: https://futurism.com/algorithm-generates-synthetic-human-genetic-code 13 YELMEN, B. et al. 2021. Creating artificial human genomes using generative neural networks. PLOS Genetics 17(2): e1009303. Disponível em: https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1009303 14 O extremista judeu israelense Bezalel Smotrich e a deslegitimação do autêntico e a legitimação do estranho. Disponível em: https://fepal.com.br/o-extremista-judeu-israelense-bezalel-smotrich-e-a-deslegitimacao-do-autentico-e-a-legitimacao-do-estranho/ 15 SAID, E.W. A questão da Palestina. São Paulo: Unesp, 2012. 308p.16 PAPPE, I. Dez mitos sobre Israel. Rio de Janeiro: Tabla. 2022. 256p.17 SCHOENMAN, R. A história oculta do sionismo. São Paulo: Sundermann. 2008. 248p.18 GOMES, A. R. A questão da Palestina e a fundação de Israel. Tese. 2001. Departamento de Ciência Política, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8131/tde-24052002-163759/publico/TeseAuraGomes.pdf 18 ELHANAN, N.P. Ideologia e propaganda na educação: a Palestina nos livros didáticos israelenses. São Paulo: Boitempo, 2019. 296p.19 Mesmo sob pressão, Israel anuncia novo assentamento na Cisjordânia: ‘Nossa resposta ao mundo’. Disponível em: https://www.ocafezinho.com/2024/02/28/mesmo-sob-pressao-israel-anuncia-novo-assentamento-na-cisjordania-nossa-resposta-ao-mundo/ 20A Palestina condena as declarações do ministro israelense de direita. Disponível em: https://www.prensalatina.com.br/2023/06/24/a-palestina-condena-as-declaracoes-do-ministro-israelense-de-direita/ 21 Declarações escandalosas do Ministro israelita Ben-Gvir. Disponível em: https://www.trt.net.tr/portuguese/medio-oriente/2024/02/14/declaracoes-escandalosas-do-ministro-israelita-ben-gvir-2102324 22 Ministro israelense diz que Palestina ‘não existe’ e atrai críticas. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/ministro-israelense-diz-que-palestina-nao-existe-e-atrai-criticas 23 ‘Estamos combatendo contra animais’: ministro israelense justifica cerco a Gaza com frase racista. Disponível em: https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/83205/estamos-combatendo-contra-animais-ministro-israelense-justifica-cerco-a-gaza-com-frase-racista 24 Em 2015, Netanyahu disse que um palestino, e não Hitler, planejou o Holocausto. Disponível em: https://jornalggn.com.br/internacional/em-2015-netanyahu-disse-que-um-palestino-e-nao-hitler-planejou-o-holocausto/ 25 O que é a "vitória completa" do recado de Netanyahu a Lula? Disponível em: https://revistaforum.com.br/global/2024/2/20/que-vitoria-completa-do-recado-de-netanyahu-lula-154283.html 26 MASALHA, N. Expulsão dos palestinos. São Paulo: Sundermann, Monitor do Oriente, 2021. 248p.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.