Todo mundo precisa mesmo de terapia?

De uns anos pra cá, tornou-se assunto popular a necessidade de cuidado com a saúde mental e a procura por psicoterapia. “Todo mundo precisa de terapia”, afirma-se. Quando me perguntam se todos devem fazer terapia, alguns se surpreendem quando digo: não necessariamente. Eu não acho que todos vivenciam um sofrimento psíquico que demande tratamento.

Isso não significa que pessoas, digamos, saudáveis, não possam minimamente se beneficiar até certo ponto com um auxílio profissional. Apenas reflito se essa é a única maneira possível.

Preocupo-me que a frase “vá fazer terapia” se coloque como um imperativo por vezes até punitivo. Também considero que os saberes da psicologia estão em diversas áreas: em escolas, nas empresas, nos esportes, nas artes. Portanto, se beneficiar de um psicólogo não necessariamente passa pela psicoterapia individual. Se você não se vê estando minimamente confortável em conversar sobre as suas questões mais íntimas com um “estranho”, verifique como tem vivido, a quantas andam suas relações, se você tem tido ânimo, disposição, tem se cercado de companhias interessantes e tido seus momentos de alegria. Se sua resposta ainda for a mesma, está tudo bem.

