Tomar partido, dever da imprensa?

Por José Roberto Mello

Não dá para afirmar categoricamente que todos os profissionais de veículos de imprensa, como os da Folha de S. Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo, Zero Hora e as TVs e rádios pelo Brasil afora não gostam de noticiar uma possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno nas eleições de 2022. Analisar as últimas pesquisas de intenção de voto, para presidente da república, acaba virando pura opinião de muitos profissionais.

Ouvir ou ler comentaristas e articulistas sobre a sondagem eleitoral, neste momento, soa quase como uma tentativa de provar a tese de que todas as acusações contra Lula, pela Lava Jato eram verdadeiras. Uma sanha tão voraz em dar opiniões para que seus leitores, telespectadores e ouvintes acreditem no que a justiça já mostrou ser uma farça jurídica para tirar o petista da corrida eleitoral. Essa é a minha opinião, um jornalista sexagenário e que está fora do mercado formal de comunicação há muitos anos.

Mais do que darmos a nossa opinião e tentar convencer a população, é bom respeitar o que dizem as pesquisas. Ai sim, a opinião dos eleitores. Essas recentes sobre intensão de voto no ex-presidente Lula para 2022, e que dão como certa sua vitória já no primeiro turno.

As pesquisas, sérias, de opinião pública usam critérios científicos para descobrirem a “fotografia” – termo usado pela imprensa- para descreverem. Elas demonstram claramente a frustração com os caminhos da política atual do governo de extrema direita de Bolsonaro s avanços e melhorais dos governos petistas de Lula.

Na verdade pra que servem as pesquisas e as opiniões dos comunicadores de plantão? Mostrar os dados das pesquisas, sem filtro, e com base nelas fazerem campanha para defesa de uma tese sobre os rumos que o país deverá tomar.

